Selectie fotografen SO ’24 Award bekend

De Selection Of Dutch Photography Award, oftewel SO ’24 Award, is de fotografiewedstrijd die gaat over de creatieve identiteit van de professionele fotograaf. Ieder jaar selecteert een jury uit alle hoeken van het vak twintig professionele fotografen, onder wie vier studenten. Op donderdag 18 april worden de winnaars bekendgemaakt.

Dit zijn de fotografen die de prachtige titel Selected by SO’24 ontvangen: Eddo Hartmann, Elizar Veerman, Fenna Jensma, Hajar Benjida, Hilde Harshagen, Kay Nambiar, Nienke Elenbaas, Remy Castle, Rianne Noordegraaf, Rox Klijn, Sakir Khader, Sophie Ebrard, Tengbeh Kamara, Tjitske Sluis en Wendelien Daan. Van de studenten zijn genomineerd: Caroline Kist, Sabrina Charehbili, Sean Charlton White en Tyler Chan.

© SO24 Award Tengbeh Kamara

Jury over de selectie

De jury: ‘Dit jaar was er veel aandacht voor authenticiteit, het doorgronden van community en identiteit. Identiteit over bijvoorbeeld queer of vrouw-zijn, maar in bredere zin overdecomplexiteit van mens-zijn. Plaatsen en gemeenschappen zijn treffend in beeld gebracht vanuit diverse perspectieven. Daarnaast waren veerkracht en het herijken van gedateerde denkbeelden sterk vertegenwoordigd in de inzendingen.’

Bekijk alle portfolio’s van de genomineerden in de galerie op de website van DuPho. Het werk zal ook te zien zijn tijdens de SO’24 expo van 8 april tot half mei in Capital C in Amsterdam en in week 15 op 40 Abri’s door het centrum van Amsterdam.

© Elizar Veerman

Over SO

© SO24 Award Remy Castle

De jury

De jury bestond dit jaar uit: Bieke Depoorter (BE) –Magnum fotograaf, Constanze Bilogan (DE) –Independent Creative Director, Iebele van der Meulen –Creative Director, Marwan Magroun –Fotograaf des Vaderlands, Róman Kienjet –Curator, kunsthistoricus en schrijver en juryvoorzitter Jouk Oosterhof –Fotograaf.

Bekendmaking winnaars

Op donderdagavond 18 april worden de winnaars bekend gemaakt in de creatieve hub Capital C in Amsterdam tijdens een feestelijke prijsuitreiking en het netwerkdiner.

Over DuPho

DuPho, de beroepsvereniging voor professionele fotografen in Nederland, is de organisator van de SO’24 Award en wil met deze wedstrijd de aandacht vestigen op het diverse fotografielandschap in Nederland.

