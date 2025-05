Rotterdam Photo in Museumpark

terug

Nieuwe locatie – 1e Ai cuartor van de wereld! – meer dan 60 fotografen – jong talent en gevestigde namen -Talk programma’s en live muziek.

Rotterdam Photo keert terug van 16 t/m 25 mei 2025 en verandert het Museumpark opnieuw in een bruisend centrum voor fotografie, dialoog en artistieke uitwisseling. Onder het thema Shared/Connected nodigt de 2025-editie bezoekers uit om na te denken over hoe wij ons verbinden—met elkaar, met onze gemeenschappen en via beeld in een wereld die zowel verbonden als versnipperd aanvoelt.

In een tijdperk van hyperconnectiviteit en toenemende sociale grenzen stelt het festival een relevante vraag: Wat betekent het om écht verbonden te zijn? Door middel van fotografie wordt ruimte geboden aan kunstenaars en publiek om thema’s als identiteit, technologie, familie, gemeenschapszin en gedeelde waarden te onderzoeken. Het resultaat is een inspirerende ervaring die visuele storytelling verbindt met urgente maatschappelijke vragen.

Hoogtepunten van het programma

Tentoonstellingen & Fotografieprojecten

Meer dan 40 internationale fotografen —van opkomend talent tot gevestigde namen— brengen hun verhalen tot leven in opvallende container-exposities en openluchtinstallaties. Deze toegankelijke presentaties geven ruimte aan onafhankelijke stemmen die een rijke waaier aan thema’s verkennen: van klimaatverandering en cultureel erfgoed tot identiteit en ons digitale zelfbeeld.

Dutch Talent Project Grants

Rotterdam Photo zet met trots het nieuwe werk van de winnaars van de Amarte Dutch Talent Project Grants in de spotlight. Deze makers vertalen het festivalthema ‘verbinding’ naar frisse, prikkelende beelden die ons laten nadenken over de sociale en ecologische uitdagingen van vandaag.

Uitgenodigde Fotografen

Naast de open call-deelnemers verwelkomt het festival een sterke line-up van uitgenodigde kunstenaars: Mark Engelen, Yixi Tian, Igor Schiller en Kriss Munsya. Met elk hun eigen visuele taal geven zij diepte aan het Shared/Connected-thema en nodigen ze het publiek uit om anders te kijken.

Artist Talks & Photo Talks

In samenwerking met Arminius presenteert Rotterdam Photo een reeks boeiende gesprekken met kunstenaars en denkers. Twee centrale Photo Talks zetten het debat op scherp:

Photo Talk 1: AI in curatie en beeldvorming

Photo Talk 2: Kan fotografie de verbinding herstellen in een verdeelde wereld?



Met spraakmakende gasten en scherpe moderatie worden bezoekers meegenomen in urgente discussies over beeld, technologie en menselijke verbinding.

Live Muziek & Festivalsfeer

Rotterdam Photo ademt meer dan alleen beeld. Verwacht live muziek van lokale bands, dj-sets en creatieve collectieven die het Museumpark vullen met energie en ritme.

Tickets & Praktische Info

Met één ticket krijg je toegang tot alle tentoonstellingen, talks en evenementen. Wees er op tijd bij en verzeker je plek op een van Europa’s meest inspirerende fotografie-evenementen. Bestel hier je tickets: https://www.rotterdamphoto.eu/tickets-2/

Doe mee aan het gesprek

Of je nu kunstenaar, fotoliefhebber of gewoon nieuwsgierig bent: Rotterdam Photo 2025 nodigt je uit om te verbinden, te reflecteren en te verbeelden hoe we samenleven. Ontdek hoe fotografie bruggen kan slaan, verhalen kan delen en ruimte kan creëren voor echte uitwisseling.

Voor tickets, het volledige programma en updates: bezoek de officiële website van Rotterdam Photo.

Locatie

Museumpark, Museumpark 1, 3015 CB Rotterdam

Alle tentoonstellingen, gesprekken en evenementen vinden plaats in en rondom het Museumpark en bieden een toegankelijke en visueel meeslepende festivalervaring voor iedereen.

Ex Machina

Rotterdam Photo 2025 x Sixtynine.Digital

Ex Machina

Samenvatting: Ex Machina is een experimenteel onderzoeksproject van de Rotterdamse agency sixtynine.digital, opgezet om een actuele vraag te stellen: wat gebeurt er als kunstmatige intelligentie de rol van (foto)curator overneemt?

Nu kunstmatige intelligentie steeds meer doordringt in creatieve processen, onderzoekt Ex Machinaeen prangend dilemma: Kan AI bijdragen aan een meer collaboratieve en innovatieve samenleving? Of dreigen we terecht te komen in een wereld waarin algoritmes menselijke intuïtie verdringen? Tool of overname? Bondgenoot of bedreiging?

Wat als kunstcuratie niet langer alleen mensenwerk is? Op basis van gesprekken met meerdere kunst- en fotocuratoren werden tien beoordelingscriteria opgesteld—rond ethiek, inhoud, thema, esthetiek en visuele kwaliteit. Deze werden omgezet in een AI-prompt waarmee een dataset van 10.500 beelden werd geanalyseerd. Daaruit selecteerde AI 20 foto’s, die te zien zijn op Rotterdam Photo 2025. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te denken, vragen te stellen en deel te nemen aan het gesprek over kunst, technologie en de toekomst van curatie.

Ex Machina is een project van sixtynine.digital, een Rotterdamse digital agency dat AI-automatisering koppelt aan creatieve oplossingen. Voor de 2025-editie van Rotterdam Photo ontwikkelden zij een tool die onderzoekt hoe de rol van de curator verandert in een wereld waarin mens en machine steeds meer samenwerken.

Kijk voor meer informatie op https://www.rotterdamphoto.eu/

Bekijk ook deze items