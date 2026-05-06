Fotofestival West-Friesland in Medemblik

Op zaterdag 16 en zondag 17 mei staat Medemblik in het teken van fotografie tijdens het Fotofestival West-Friesland. De Bonifaciuskerk vormt het centrale punt van het festival, terwijl ook de binnenstad onderdeel is van de ervaring. In etalages en op diverse plekken in de stad is werk van fotografen te zien, waardoor bezoekers een natuurlijke route door Medemblik volgen.

© Esther Bloemraad

Het festival nodigt uit om stil te staan, te kijken en nieuwe perspectieven te ontdekken. Bezoekers ervaren hoe beeld een verhaal vertelt en hoe fotografie een plek inneemt in het dagelijks leven en de omgeving.

© Duco de Vries

Programma met kwaliteit en verdieping

Tijdens het festival is er een gevarieerd programma met exposities, demonstraties, workshops en ontmoetingen. Fotografen delen hun kennis en werkwijze en geven bezoekers de kans om zelf actief aan de slag te gaan. De officiële opening wordt mede verzorgd door William Rutten, bekend van onder andere Het Perfecte Plaatje. Voor een gering bedrag zijn er workshops en lezingen (oa.van topfotografen Klaas Jan van der Weij, Marieke van der Velden, Ringel Goslinga, Govert de Roos en Tjitske Sluis).

© Sandra Swalue

Regionale samenwerking als fundament

Achter het festival staat een collectief van fotografen uit de regio, onder leiding van initiatiefnemer fotograaf/docent Duco de Vries en de leden van Fotogroep Licht Roime. Zij zetten zich gezamenlijk in om fotografie zichtbaar te maken en een breed publiek te betrekken. Het festival versterkt de verbinding tussen makers, ondernemers en inwoners en draagt bij aan de culturele dynamiek van gemeente Medemblik en West-Friesland.

© Tonny Hoogeboorm

Praktische informatie

Locatie: Bonifaciuskerk en binnenstad van Medemblik

Data: zaterdag 16 en zondag 17 mei

Gratis toegang, voor workshops en lezingen zie website op inschrijving

