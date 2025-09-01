terug

Op zaterdag 13 september 2025 om 13.30 uur wordt het Apeldoorn Photo Festival 2025 feestelijk geopend in de Nettenfabriek in Apeldoorn. De officiële openingshandeling wordt verricht door Peter Messerschmidt wethouder Cultuur in Apeldoorn.

© Adriaan Holsappel

Het festival, dat loopt van 14 september tot en met 26 oktober 2025, staat dit jaar in het teken van het thema ‘Zien is Gelogen’. Bijna 100 fotografen presenteren hun werk verspreid over 16 locaties in de stad en in de online galerij van Apeldoorn Photo. De toegang tot alle exposities is gratis.

Tijdens de feestelijke opening heffen we samen het glas en kunnen bezoekers zich uitleven in een creatieve Photobooth. De middag krijgt extra sfeer door een optreden van de Apeldoornse zangeres Sabien, die de opening muzikaal omlijst. Na het officiële moment is er volop gelegenheid om de stad in te trekken en de vele festivallocaties te ontdekken. In de Nettenfabriek, één van de centrale plekken van het festival, is werk te zien van maar liefst 14 fotografen.

© Carla Kogelman

Zien is Gelogen

Met het thema Zien is Gelogen verkent de 7e editie van het Apeldoorn Photo Festival de dunne grens tussen werkelijkheid en illusie in fotografie. De deelnemende fotografen laten ieder op hun eigen manier zien hoe beelden kunnen misleiden, manipuleren en interpreteren – van documentaire tot experimentele installaties. De campagnebeelden voor deze editie zijn gemaakt door fotograaf Adriaan Holsappel. Zijn beeldtaal sluit naadloos aan bij het festivalthema en zet Apeldoorn krachtig en eigentijds op de kaart als stad van fotografie.

© Oscar de Wit

Activiteiten tijdens het festival

Naast de vele exposities biedt het Apeldoorn Photo Festival een afwisselend programma. Zo kunnen bezoekers meedoen aan de Urban Photo Race – een creatieve fotowedstrijd door de stad – of aanschuiven in het Fotocafé voor inspirerende gesprekken en ontmoetingen. Ook zijn er Meet & Greets met fotografen, waarbij makers persoonlijk hun werk toelichten en in gesprek gaan met het publiek. Deze activiteiten benadrukken de laagdrempelige en verbindende kracht van fotografie en maken het festival tot een levendige ervaring voor iedereen.



Kom en bezoek het festival

Het Apeldoorn Photo Festival is een evenement voor iedereen die zich door beeld wil laten verrassen en inspireren. Zes weken lang zijn de exposities op 16 locaties in de stad te zien – volledig gratis toegankelijk. Voor de liefhebber, amateur en professional biedt het festival een rijk programma vol inspiratie, ontmoeting en uitwisseling.

Ook online is het festival 24/7 te bezoeken via onze online galerij, waar speciale exposities te zien zijn. Hier hoor je de fotografen bovendien zelf aan het woord in exclusieve podcasts die extra verdieping geven bij hun werk. Kijk voor meer informatie op: https://galerij.apeldoorn.photo.

Praktische informatie

Locaties: 16 plekken in en rond Apeldoorn en online galerij

Fotografen: bijna 100 deelnemers en 45 projecten

Toegang: gratis

Data: 14 september – 26 oktober 2025

Meer informatie en het volledige programma: apeldoorn.photo/festival