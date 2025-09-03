Introductie van de Dutch Talent Project Grants 

terug

Met trots lanceert Rotterdam Photo, in samenwerking met Amarte, de Dutch Talent Project Grants. Dit programma staat open voor 3e- en 4e-jaars kunststudenten, fotografie-alumni en autodidacte kunstenaars (met maximaal vijf jaar ervaring). Zij maken kans op een stipendium van €3.000 om projecten te ontwikkelen voor Rotterdam Photo 2026. Aanmelden kan tot 15 oktober. Geselecteerde werken worden tentoongesteld in een unieke groepsexpositie in het centrum van Rotterdam tijdens Rotterdam Art Week, waar multifunctionele zeecontainers dienen als creatieve ruimtes. Bezoekers kunnen bovendien deelnemen aan een openbaar gesprek met de kunstenaars en een gastcurator.

