Retouch4me met nieuwe plugin Face Make

Het nieuwe neurale netwerk kan iedereen in een Hollywoodster veranderen. Retouch4me, een ontwikkelaar van AI-oplossingen voor foto- en videobewerking, heeft zijn nieuwste plugin geïntroduceerd, Face Make, waarmee je moeiteloos gezichten in je foto’s kunt verbeteren voor uitzonderlijk aantrekkelijke resultaten.

Retouch4me, een ontwikkelaar van AI-oplossingen voor foto- en videobewerking, heeft zijn nieuwste plugin, Face Make, geïntroduceerd. Face Make tovert gewone mensen om in perfectie.

Een goed portret onderscheidt zich vaak van een meesterwerk door een nauwelijks waarneembaar detail, een enkele streek. Om deze streek te vinden zijn aangeboren talent, tientallen jaren training, vallen en opstaan nodig. Het nieuwe neurale netwerk is getraind om zelfstandig en subtiel portretten te transformeren, waardoor mensen op foto’s er mooier en aantrekkelijker uitzien met minimale tussenkomst. Het bereiken van een vergelijkbaar resultaat door traditionele retouchering zou een fotograaf uren, dagen of zelfs weken van monotoon werk en zoeken naar de juiste oplossing kosten.

Retouch4me heeft 2 jaar besteed aan het trainen van neurale netwerken, het uitvoeren van duizenden experimenten en complexe wiskundige berekeningen, en heeft een verbluffend resultaat bereikt.

De intelligente Face Make plugin van Retouch4me transformeert gezichten met slechts één klik.

Met behulp van schuifregelaars kun je:

Individueel de vorm van lippen, neus of ogen aanpassen;

De gezichtscontour verfijnen;

Het gezicht symmetrischer maken;

Meer vrouwelijkheid of mannelijkheid toevoegen;

Make-up aanbrengen op ogen, lippen en huid.

Net als andere plugins van Retouch4me werkt Face Make met een groot aantal foto’s: je kunt de retouchering op één afbeelding aanpassen en de correcties toepassen op de hele

batch foto’s.

Oleg Sharonov, oprichter en bestuurslid van Retouch4me & 3D LUT Creator (RELU OÜ), zegt hierover: “De belangrijkste magie van Face Make is dat het op verbazingwekkende wijze de beste oplossing vindt voor elk individueel gezicht, waardoor het er beter uitziet. Het neurale netwerk begrijpt welke gezichtskenmerken een gezicht aantrekkelijk maken. De fotograaf hoeft alleen maar te beslissen hoeveel hij of zij het effect wil toepassen. De plugin maakt zeer fijne aanpassingen mogelijk. Het eindresultaat ziet er zo natuurlijk uit dat het echt als magie aanvoelt. Het is een zeldzame retoucheur die deze taak kan volbrengen zonder er veel tijd aan te besteden.”

Het gebruik van de plugin is heel eenvoudig. We zijn ervan overtuigd dat het een waardevolle aanwinst zal zijn voor studio- en trouwfotografen. Wat je ook doet, of het nu gaat om commerciële shoots, zakelijke portretten of persoonlijke foto’s, gebruik de magie van kunstmatige intelligentie van Retouch4me en maak je klanten blij.

Het resultaat van het werk van Face Make, gecombineerd met de basisplugins voor retoucheren Heal, Dodge&Burn, Portrait Volumes en Eye Bundle.

Prijs en systeemvereisten: Een eenmalige aankoop van een eeuwigdurende licentie met gratis updates voor $124,00 USD. Er is een demoversie beschikbaar op de Retouch4me website om de mogelijkheden van de tool te verkennen. Gebruik de plugin als filter in Photoshop, in Arams retoucheermachine of als standalone software voor Windows en MacOS.

Probeer Face Make Retouch4me: https://retouch4.me/facemake

Over de ontwikkelaar: Retouch4me is een ontwikkelaar van AI-oplossingen voor foto- en videobewerking. Door het gebruik van neurale netwerken automatiseren de producten van Retouch4me handmatige taken en maken ze creatieve professionals vrij voor creativiteit in meer dan 115 landen. Het bedrijf is actief sinds 2020. Wij geloven dat de combinatie van kunstmatige intelligentie en menselijke creativiteit superieure resultaten oplevert. Leer hoe je je werk kunt verbeteren op https://retouch4.me/

