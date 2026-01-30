TIPA: CamerAmore 2026

terug

CamerAmore is een fotowedstrijd die zich richt op fotografische apparatuur en de relatie van de fotograaf daarmee. Doe mee aan onze editie van 2026 en stuur ons je beste foto van fotoapparatuur, nieuw of oud, duur of niet.

De Technical Image Press Association (TIPA) beloont de beste foto’s van fotoapparatuur in drie categorieën. De winnaars ontvangen in totaal 3.000 euro. TIPA is een organisatie van foto- en beeldpublicaties wereldwijd. Upload gewoon uw beste foto’s in één, twee of alle drie de categorieën.

De deadline voor inzendingen is 28 februari 2026 (onder voorbehoud van verlenging).

Over TIPA

TIPA is opgericht in 1991 en bestaat uit een groot aantal leden die wereldwijd gedrukte en online publicaties op het gebied van fotografie en beeldbewerking uitgeven. Deze publicaties bestrijken het volledige spectrum van de sector, waaronder consumenten-, professionele, business-to-business- en kunstfotografie en beeldbewerking. De leden hebben een groot bereik en een breed lezerspubliek in vele talen en bestrijken markten over de hele wereld in Europa, Azië, Australië en Noord-Amerika.

Redacteuren en hun medewerkers vormen een wereldwijd panel van deskundigen die een reputatie hebben opgebouwd met hun eerlijke en betrouwbare beoordelingen van foto- en beeldverwerkingsproducten. Elke aangesloten publicatie is betrokken bij de selectie en eindstemming in het TIPA WORLD AWARDS-proces om de beste foto- en beeldverwerkingsproducten van het jaar te kiezen.

Zend hier je foto’s in