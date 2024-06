Pride Photo X Noorderlicht: Gender, Pride and Prejudice

terug

Noorderlicht en Pride Photo presenteren met trots een unieke tentoonstelling die de veerkracht en diversiteit van de LGBTQIA+ gemeenschap viert. Deze tentoonstelling, getiteld “Gender, Pride and Prejudice – A Love Letter to Queer Resilience”, belooft een bijzondere ervaring te worden, waarin junior talenten en professionals hun werk tonen.

© Alexis, Invisible

Jong talent en professionals

Gender, Pride and Prejudice – A Love Letter to Queer Resilience is van 21 t/m 30 juni 2024 te bezoeken in Noorderlicht Studio. De tentoonstelling combineert het werk van junior talent en professionals. Vijftien Noorderpoortstudenten van de afdeling Kunst & Multimedia hebben deelgenomen aan een educatieprogramma van Noorderlicht. De mbo-studenten hebben de afgelopen weken gewerkt aan AI en genderidentiteit en tonen de resultaten van dit beeldende onderzoek in prints en installaties in de galerie. Twee van die studenten hebben zich beziggehouden met het ontwerp van de entree van Noorderlicht.



De professionals van de Pride Photo Award zijn in de tentoonstelling te zien op levensgrote videoportretten waar zij vertellen over hun manier van werken en wat pride en queerness voor hen betekent. Dit biedt een prachtig inkijkje in de kleurrijke, diverse en veelzijdige internationale LGBTQIA+ gemeenschap.



Opening

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 21 juni 2024 om 16:00 uur. Na de officiële opening door de Groningse wethouder Cultuur, Kirsten de Wrede, kunnen zowel de tentoonstelling in Noorderlicht, alsook de indrukwekkende buitententoonstelling van Pride Photo Award bij de Akerk bekeken worden. Deze buitententoonstelling, waar werk van de winnaars van de Pride Photo Award 2024 te zien is, is al vanaf 14 juni te bewonderen. Voor een voorproefje kunt u alvast een kijkje nemen op de websites van Pride Photo en de winnaars van de Pride Photo Award 2024.



Programma

16:00 – 16:15 uur: Aankomst en ontvangst

16:15 uur: Officiële start van de bijeenkomst

Welkomstwoord door Roosje Klap, directeur Noorderlicht

Toespraak door de Wethouder Cultuur, Kirsten de Wrede

Toespraak door Samira Damato over Pride Photo, hoofd exposities en wedstrijd van Pride Photo

Toelichting op het educatieprogramma van mbo-studenten van de afdeling Kunst & Multimedia Noorderpoort door Roosje Klap

Officiële opening van de tentoonstelling

17:00 uur: Muziek, verzorgd door studenten van Noorderpoort Kunst & Multimedia

18:30 uur: Einde

Over Noorderlicht

Noorderlicht is een internationaal platform voor lens-based media, die naast de tweejaarlijkse Noorderlicht Biënnale en een eigen uitgeverij, sinds 1990 ook tentoonstellingen, en programma’s voor talentontwikkeling organiseert. Vanuit de standplaats Groningen manifesteert Noorderlicht zich de komende twee jaar vanuit de driehoek kunst – maatschappij – technologie. Met onder meer de tentoonstelling Pixel Perceptions (najaar 2024) en de biennale HU/MAN MACHINE (zomer en najaar 2025) in de drie Noordelijke provincies stelt Noorderlicht de vraag: ‘Zijn wij nog wel de baas van onze verbeelding?’

Roosje Klap, directeur Noorderlicht: “Bij Noorderlicht zien we de toenemende tegenstellingen een steeds prominentere rol spelen in het maatschappelijk debat, waarbij we weten dat groepen zoals de LGBTQIA+ het onderspit delven onder invloed van de immense technologische veranderingen. We zijn trots dat we samen met de talenten van Noorderpoort en de professionele organisatie Pride Photo Award kunnen optrekken, om niet alleen verandering te helpen brengen maar óók erdoor gevormd te kunnen worden, terwijl we bijdragen aan sociale en culturele vraagstukken van onze communities. Fotografie is tenslotte de ooggetuige van onze huidige tijd.”

