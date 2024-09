Noorderlicht: In het oog van AI

terug

De tentoonstelling Pixel Perceptions: Into the eye of AI duikt diep in de vraag hoe AI onze beeldvorming bewust en onbewust beïnvloedt. Meer dan dertig beeldmakers verkennen op creatieve en kritische wijze de invloed van AI op de wereld om ons heen. Ze onderzoeken hoe nieuwe technologieën het fotografische kijken op zijn kop zet. Kun je je eigen ogen nog wel vertrouwen?

Noorderlicht PixelPerceptions © PhilipToledano, AnotherAmerica, 2023

Met Pixel Perceptions willen we iedereen uitdagen om met nieuwe ogen te kijken naar de invloed van AI op ons dagelijks leven. Het gaat niet meer alleen om kunst of technologie; AI dringt door tot de kern van hoe we de wereld zien en begrijpen. De snelheid waarmee deze technologieën zich ontwikkelen, maakt het des te urgenter om stil te staan bij wat dit betekent voor ons begrip van realiteit: zijn wij nog wel de baas van onze verbeelding?

– Roosje Klap, co-curator Pixel Perceptions en directeur Noorderlicht

Noorderlicht PixelPerceptions © AI.S.A.M. AI Grill

Artificial Intelligence (AI) speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Deze kunstmatige vorm van intelligentie, bestaande uit algoritmes die patronen herkennen in grote hoeveelheden data, kan nu ook zelf beelden, teksten en geluiden genereren – van eenvoudige boodschappenlijstjes tot gedetailleerde fotografische portretten. Hoewel AI talloze nieuwe mogelijkheden biedt, roept het ook kritische vragen op. Hoe betrouwbaar is beeld nog in een tijd waarin machines visuele informatie kunnen fabriceren? Hoe verhouden we ons als mens tot technologie, en welke invloed heeft AI op het fotografische- en lens-based vakgebied? Pixel Perceptions belicht deze invloed vanuit drie belangrijke perspectieven: De kijk op waarheid, Zien en gezien worden en Verandering in beeldcultuur.

Met De kijk op waarheid onderzoekt de tentoonstelling hoe innovatieve verkenningen van AI de waarde van fotografie veranderen en de impact van deze technologie op onze relatie met de realiteit herschikken. Zo daagt de Londense AI.S.A.M. met zijn baanbrekende werk in AI-fotografie onze perceptie van authenticiteit in virtuele werelden uit. Zien en gezien worden weerspiegelt de vooroordelen en aannames van de mensen die het programmeren. Een voorbeeld is Unheard van het duo Ymer Marinus en Martina Raponi, speciaal ontwikkeld voor Pixel Perceptions in samenwerking met de dovengemeenschap in Groningen. Verandering in beeldcultuur richt zich op de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI en de enorme impact die die ontwikkelingen op de kunst- en fotografiepraktijk hebben. Zo kijkt Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power, 1500-2025 van Kate Crawford en Vladan Joler, naar de creatieve mogelijkheden van AI in de samenwerking tussen mens en machine.

Digital Mirror

Met het verdiepende randprogramma Digital Mirror nodigt Noorderlicht bezoekers uit om zich diepgaand bezig te houden met de grote uitdagingen van onze tijd. Digital Mirror is het contextueel programma van Noorderlicht dat onderzoekt hoe technologie en beeldcultuur de samenleving vormen. Het programma omvat interactieve workshops, educatieve projecten, conferenties, intieme salons en een podcast. Centraal staan de kritische reflectie op AI, beeldvorming en de ethische implicaties hiervan, met een focus op jongeren en brede publieksparticipatie: zijn wij nog wel de baas van onze eigen verbeelding? De initiatieven brengen experts, beeldmakers en het publiek samen om inzichten te delen en discussies te stimuleren, waarbij technologie en vakgebied onlosmakelijk verbonden zijn.

Het eerste programmaonderdeel van Digital Mirror vindt plaats tijdens het openingssymposium van Pixel Perceptions op zondag 27 oktober. Te gast zijn onder andere directeur van Waag Amsterdam en oprichter van De Digitale Stad Marleen Stikker, curator en onderzoeker Rosa Wevers, kunstenaars Ymer Marinus en Martina Raponi en performance artist Luna Maurer.

Opening

Pixel Perceptions is te bezoeken vanaf 26 oktober 2024 t/m 19 januari 2025 in de Akerk en Noorderlicht. De feestelijke opening vindt plaats in de Akerk op 27 oktober 2024 om 16:00 uur met voorafgaand een openingssymposium om 13:00-15:30 uur. Ga voor meer informatie naar noorderlicht.com.

Met en door: AI.S.A.M., affect lab, Craig Ames, Minne Atairu, Mark Amerika & Will Luers & Chad Mossholder, Alice Brygo, Vera van der Burg & Gijs de Boer, Kate Crawford & Vladan Joler, Boris Eldagsen, Jake Elwes, Elisa Giardina Papa, Nicolas Gourault, Franc Archive, Philipp Klak, Ethel Lilienfeld, Jonas Lund, Luna Maurer, Mimi Onuoha, Juan Obando & Yoshua Okón, Roope Rainisto, Martina Raponi & Ymer Marinus, Sebastian Schmieg, Martine Stig, Astria Suparak, Synchrodogs, Philip Toledano, Filippo Venturi, Conrad Weise, Jonas Yip, en Joanna Zylinska.

