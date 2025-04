Gender in Pennings

terug

Onder de noemer GENDER toont Pennings Foundation van 9 mei t/m 21 juni 2025 4 presentaties van voornamelijk Eindhovense makers: ‘Being a Human Being’- Mischa Keijser en Hanneke Wetzer, ‘Tyrone’ – Martijn van de Griendt, ‘Hé Pik’ (boek) – John Wiersma, ‘Metamorfose in beweging’- OKLA

© Mischa Keijser

‘BEING A HUMAN BEING – Mischa Keijser en Hanneke Wetzer

Hanneke Wetzer en Mischa Keijser geven ieder op hun eigen manier vorm aan een gedeelde visie: het lichaam bevrijden van ideaalbeelden en verwachtingen. Wetzer doet dit sinds 2016 met haar dagelijkse ‘beings’ – minimalistische lijntekeningen van anonieme lichamen zonder gezicht, waardoor iedereen zich ermee kan identificeren. Keijser onderzoekt hetzelfde thema met ‘human beings’ – fotografische naakten waarbij het hoofd buiten beeld blijft, zodat het lichaam zelf, los van identiteit en oordeel, centraal staat. Waar Wetzer met lijn en eenvoud schoonheidsnormen tart, omarmt Keijser met licht en huid de kracht van imperfectie. Keijser begon zijn serie in 2012, met Noemi Maille aanvankelijk als model. Al snel groeide hun samenwerking uit tot een gelijkwaardig proces, waarin Noemi niet alleen vóór, maar ook achter de camera een essentiële rol vervult.

© Martijn van de Griendt

TYRONE – MARTIJN VAN DE GRIENDT

In 2018 ontmoette Martijn van de Griendt Tyrone op een schoolfeest van de onderbouw van het Montessori Lyceum in Amsterdam. Hij was toen twaalf. De fotograaf herontdekte Tyrone onlangs op Instagram. Tyrone volgt inmiddels een dansopleiding op het ROC Zuid en treedt onder de naam Tyra op als dragqueen in de Ballroomscene. Van de Griendt maakte deze serie voor Volkskrant Magazine en werd daarmee genomineerd voor de Zilveren Camera in de categorie Kunst, Cultuur en Entertainment.

HÉ PIK– JOHN WIERSMA

Presentatie naar aanleiding van het boek ‘Hé Pik’. ‘Hé Pik’ is meer dan een grappig boek – het doorbreekt taboes en geeft aandacht aan de piemel. Zoek je naar boeken over de vagina, dan zijn er volop opties. Maar bij boeken over de piemel blijven de resultaten vaak achter. ‘Hé Pik’ biedt iets anders: niet alleen foto’s, maar ook de verhalen erachter. Elke piemel heeft zijn eigen persoonlijke verhaal.

In dit boek vind je verhalen die luchtig en grappig zijn, maar ook ontroerend en soms pijnlijk. Het boek van fotograaf John Wiersma is uitgegeven door Lecturis.

© Piotr Durbajło

OKLA – METAMORFOSE IN BEWEGING

De installatie ‘Metamorfose in beweging’ volgt de ontwikkeling van identiteit op drie manieren: gecreëerd door OKLA (mode), geïnterpreteerd door anderen (fotografie) en opnieuw vormgegeven door AI (video). OKLA onderzoekt drag als een levend proces – waarbij gender, kunst en technologie in elkaar overlopen – om vaste waarheden te bevragen en transformatie, zichtbaarheid en zelfexpressie te vieren. OKLA is de artiestennaam van Mikhail, dragartiest en visueel verteller, gevestigd in Eindhoven. Met fotografie van: Robin Kühn, Piotr Durbajło, Victor Shopov.

