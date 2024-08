BredaPhoto Festival 2024: Journeys

terug

Het BredaPhoto Festival keert op 13 september 2024 terug met het thema Journeys, de reis als metafoor voor een levensveranderende ontwikkeling. Of het nu gaat om een psychologische zoektocht naar de eigen identiteit en een betekenisvol leven, of een intens fysieke reis op zoek naar vrijheid en simpelweg overleven, het zijn deze en andere verhalen die de elfde editie van BredaPhoto invulling geven.

In co-productie met de Grote Kerk Breda brengt BredaPhoto in het hart van de stad een ‘site-specific’ solotentoonstelling van de Braziliaanse kunstenaar Rosângela Rennó (1962). Hiervoor verdiept Rennó zich in de historie van de Grote Kerk en presenteert dit nieuwe werk in combinatie met bestaand werk. Rennó is een gevierd kunstenaar met een carrière die meer dan 40 jaar werk omvat. Afgelopen zomer ontving ze de prestigieuze Women in Motion award op het fotofestival Les Rencontres d’Arles in Frankrijk. In Nederland en Noord-Europa is zij wellicht minder bekend. Na de editie van BredaPhoto volgend jaar, zal dit ongetwijfeld anders zijn.

Ook de Iraans-Nederlandse kunstenaar Tina Farifteh (1982) maakt speciaal voor Journeys nieuw werk. Farifteh toont Tina in Sexbierum, een multimediaal project over haar zoektocht naar haar plek in de wereld. Die zoektocht brengt haar naar Friesland, het dorpje Sexbierum en de Sedyk. Het is een persoonlijk verhaal dat tegelijkertijd universele thema’s als ontworteling, de zoektocht naar een thuis en de liefde voor het landschap en de elementen verbeeldt. Tina in Sexbierum is een co-productie van BredaPhoto en Prospektor en komt tot stand met steun van het Mondriaan Fonds en Stichting Forhanna.

Mounir Raji (1982) brengt met zijn project Dreamland een ode aan het Marokko van zijn dromen. Hij portretteert het land waar zijn familie vandaan komt en waar hij zelf, geboren en opgegroeid in de Zaanstreek, vanaf zijn vroegste jeugd de zomers doorbracht. Mounir Raji vangt zijn tweede thuis in de kleuren van de late zomerzon. Hij toont zijn herinneringen aan warm weerzien met familie, oneindig buiten kunnen spelen en gevoelens van vrijheid, vertrouwen en hoop. Zijn foto’s roepen een verlangen op naar het land dat eigenlijk niet bestaat. “Het is mijn eigen geromantiseerde kijk”, aldus Raji.

Reis door de stad

Naast deze eerste drie namen toont BredaPhoto nog tientallen andere internationale fotografen en kunstenaars én tien jonge talenten die deelnemen aan het BredaPhoto International Talent Programme. De jonge talenten zijn zij aan zij met de gevestigde namen op verrassende locaties in Breda te zien. Samen brengen al deze makers een breed scala aan werk, van documentairefotografie tot interdisciplinaire installaties en videowerken. Daarnaast zoekt BredaPhoto actief de samenwerking op met andere culturele instellingen in de stad en zullen er tijdens het festival, rond het thema Journeys, activiteiten plaatsvinden op het gebied van onder andere podiumkunsten, letteren, erfgoed en film.

Pf #5 zal geheel gewijd zijn aan BredaPhoto.

https://bredaphoto.nl

