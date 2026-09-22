PictureThis: Sporen van consumptie

terug

Achter elk product en elk stuk grofvuil schuilt een landschap en een leven. Drie fotografen volgen die sporen, van grofvuil in Amsterdam tot kas- en tuinbouw in Spanje en afgedankte voertuigen in Afrika.

© Jamie Smith, Aftermarket.

© Boris Suyderhoud, INT/EXT

© Rob Hornstra, Plastic Sea, Perfect Storm. The Europeans.

Wat gebeurt er met onze spullen en ons voedsel vóór en ná consumptie? Welke reis legt het af en bij welke mensen en landschappen komt het terecht? Deze editie tonen we fotoverhalen van makers die deze vragen belichten. We zoomen in, we zoomen uit: in Amsterdam, in Europa en in Afrika brengen drie fotografen de impact van ons gedrag in beeld.

Rob Hornstra belicht met Plastic Sea, Perfect Storm de impact van de grootschalige kas- en tuinbouw in Zuid-Spanje. Jamie Smith richt zijn lens op de auto-industrie en volgt in Aftermarket de reis van afgedankte auto’s van het Mondiale Noorden naar Afrikaanse landen. Boris Suyderhoud zwerft voor het fotoproject INT/EXT (Interior/Exterior) ’s nachts door de Amsterdamse straten en bouwt van grofvuil nieuwe beelden.

Meer informatie over het programma en ticketverkoop zijn te vinden op onze website: https://www.picturethisdenhaag.nl/programma-en-agenda

Datum: Do 24 september 2026

Tijdstip: 19:30 — 21:00

Locatie: Theater Merlijn – Theaterschool Rabarber – Bilderdijkstraat 35, 2513 CM Den Haag

Bekijk ook deze items