PictureThis in gesprek met Catrien Ariëns en Selwyn de Wind

Hoofdgasten van PictureThis op 28 mei 2024 zijn documentair fotograaf Catrien Ariëns en fotograaf en filmmaker Selwyn de Wind. In de tentoonstelling Pioniers – Fotografie door vrouwen is werk te zien van Ariëns. Tijdens dit gesprek staat haar carrière en werk centraal en vertelt ze over gemaakte keuzes en uitdagingen. De Wind is fotograaf en filmmaker. Hij is geboren en getogen op Curaçao en woont tegenwoordig in Nederland. Deze avond vertelt hij over de impact van de werken van Ariëns op zijn eigen fotografie.

© Catrien Ariëns – Jongeren op de Koningin Emmabrug. Sint Annabaai, Willemstad, Curaçao.

Susanne van der Wolf, kunsthistoricus en tentoonstellingsmaker bij het Nationaal Archief, start het programma met een introductie op de tentoonstelling en de totstandkoming ervan.

Praktische informatie

Dinsdagavond 28 mei

Locatie: Nationaal Archief | Fruin-Mullerzalen

Programma

Inloop: 18.30-19.00 uur

Sessie: 19.00-20.15 uur (uitloop mogelijk, ruimte voor het stellen van vragen en napraten)

Het Nationaal Archief is op dinsdag geopend van 10.00 tot 21.00 uur.

Over Catrien Ariens

Catrien Ariëns (1944) is sinds 1975 werkzaam als fotograaf, haar werk is te zien in de tentoonstelling Pioniers – Fotografie door vrouwen. Ze werkt zowel freelance als in opdracht. Ariëns publiceerde in diverse tijdschriften, fotoboeken en voor campagnes en werkte onder andere in Curaçao en Bangladesh. Sinds 2001 maakt ze ook films, zoals Tambú en We Are Equal. Ariëns probeert in haar werk altijd te observeren en te begrijpen, betrokken te raken bij de mensen en de plaatsen die ze fotografeert. Dit doet ze vanuit een mix van nieuwsgierigheid, verrassing en fascinatie. Haar werk is o.a. opgenomen in de collecties van Stedelijk Museum Amsterdam en het Rijksmuseum.

Over Selwyn de Wind

Selwyn de Wind is een bekende Curaçaose fotograaf en filmmaker. Na zijn BA aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, waar hij cum laude afstudeerde in regie/camera/montage, werkt hij zowel op Curaçao als in Nederland. Hij maakte videoclips voor o.a. The Opposites en diverse documentaires en commercials. Zijn werk is deels beïnvloed door de fotografie van Catrien Ariëns. Hoe is dit terug te zien in zijn eigen werk, zowel zijn films als fotografie? Dat en meer is onderwerp van gesprek op 28 mei.

Over PictureThis

PictureThis is een podium voor beeldmakers in Den Haag en wil zowel liefhebbers als professionals inspireren en verbinden. Verschillende keren per jaar interviewen ze fotografen, van grootheden tot opkomend talent. Hierbij richten ze op fotografie in al haar facetten, van historische en documentaire fotografie tot hedendaagse kunstenaars die fotografie en film als medium gebruiken.

Bron: nationaalarchief.nl, picturethisdenhaag.nl.

