PictureThis met bomvol programma

terug

Met een bomvol programma luiden we de laatste editie van 2024 in. Het programma van PictureThis staat deze keer in het teken van documentaire fotografie en fotojournalistiek. Onderstaande fotografen hebben bijzondere verhalen vastgelegd, en daar vertellen ze op 20 november uitgebreid over.

© Tjitske Sluis

Tjitske Sluis | Uit liefde, Uit noodzaak

In de serie Uit liefde, Uit noodzaak (2023) volgt documentair fotograaf Tjitske Sluis haar moeder, die ze thuis verzorgde in de laatste maanden van haar leven. Haar moeder overleed in 2023. ‘Met dit documentair project wil ik laten zien dat sterven geen negatief fenomeen is waar we van moeten wegkijken. Het is een onderdeel van ons leven en we zouden er vaker over na moeten denken’, aldus Sluis. Een intieme serie, waarin ze met haar camera liefdevol dichtbij komt. Met haar werk raakt ze aan grote thema’s zoals leven en dood, de vrijheid van eigen keuzes en te sterven zoals je dat zelf wilt.

Na haar opleiding journalistiek koos Sluis voor fotografie, waarmee ze zich richt op portretten en reportages. Met deze serie won ze dit jaar de 1e prijs documentair nationaal en de 2e prijs van de Paul Peters Fotoprijs, beiden onderdeel van de Zilveren Camera. Ook is ze genomineerd voor de Taylor Wessing portrait prize van de National Portrait Gallery (Londen).

© Peter van Beek

Jeffrey Grouwstra & Peter van Beek | Zuidwest Story

Fotografen Peter van Beek en Jeffrey Grouwstra volgden de afgelopen jaren de ontwikkeling van Den Haag Zuidwest. In hun project Zuidwest Story leggen zij de bewoners en het dagelijks leven in de wijken Morgenstond, Vrederust, Moerwijk en Bouwlust vast. Momenteel kent het gebied de grootste herstructurering van Nederland. De beelden geven een persoonlijk en intiem inkijkje in het Den Haag Zuidwest van nu. Jeffrey Grouwstra richt zich op kleine persoonlijke verhalen die gerelateerd zijn aan grotere sociale en maatschappelijke thema’s. Peter van Beek is als fotograaf actief in de rafelranden van onze maatschappij.

© Kadir van Lohuizen

Kadir van Lohuizen | Food for Thought

Fotograaf en filmmaker Kadir van Lohuizen onderzoekt in zijn meest recente project ‘Food for Thought’ de mondiale voedselindustrie en hoe Nederland de tweede exporteur van agrarische producten in de wereld kan zijn. Hiervoor reisde hij van Kenia naar de Verenigde Staten, van Saudi-Arabië naar China. Het resulteerde in een boek, tentoonstelling (Scheepvaart Museum) en een VPRO-serie met gelijknamige titel. Van Lohuizen is medeoprichter van fotoagentschap NOOR Images. Voor zijn werk gaat hij vaak grootschalig te werk en maakt hij reportages over de hele wereld. Bekende projecten van zijn hand zijn Via Panam, Wasteland (waarvoor hij een World Press Photo Award won) en Rijzend Water.

Programma PictureThis | Woensdag 20 november 2024

19.00 u Zaal open

19.30 u Start programma:

Tjitske Sluis

Documentair- en portretfotograaf

Documentair- en portretfotograaf Jeffrey Grouwstra & Peter van Beek

Fotografen

Fotografen Kadir van Lohuizen

Fotograaf en filmmaker

Een regulier ticket is €10,00. Studenten bij entree op vertoon studentenkaart €5,00

Bekijk ook deze items