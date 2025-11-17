Fotografiepodium PictureThis viert 10-jarig bestaan met Mentzel, Magroun en Olakunle

terug

Het Haagse podium voor beeldmakers PictureThis viert op 27 november het tienjarig bestaan met een jubileumeditie in Theater Rabarber. Te gast zijn fotojournalistiek-icoon Vincent Mentzel (1945), huidig Fotograaf der Nederlanden Marwan Magroun (1985), en fotograaf Coco Olakunle met haar Photography Book Club.

Photography Book Club, Coco Olakunle.

Nederlandse fotografie

De avond staat in het teken van de Nederlandse fotografie, en te gast zijn fotografen die hier vanuit hun werk en ervaring boeiende perspectieven op bieden. Mentzel, decennialang het gezicht achter de indringende NRC-foto’s van o.a. politiek en koningshuis, wordt geïnterviewd over zijn werk evenals Magroun, die als ambassadeur van de hedendaagse Nederlandse fotografie een biculturele blik op maatschappelijke thema’s biedt. Olakunle richt zich als curator op fotoboeken van Afrikaanse fotografen en de diaspora, haar Photography Book Club vindt plaats als afsluitend programmaonderdeel samen met een fotoboekenmarkt.

© Marwan Magroun, Amina, Mabrouka, Naima

Grote namen en opkomende talenten

PictureThis biedt al sinds 2015 zo’n vier keer per jaar een podium aan fotografen in Den Haag, van grote namen tot opkomend talent. Liefhebbers van fotografie, professionals en geïnteresseerden komen samen voor een programma van interviews en presentaties en een afsluitende borrel. De avonden worden gepresenteerd door fotografen Marlies Hofstede en Karin van Til.

© Vincent Mentzel, Victoria & Albert Museum (Londen, 2017),

Praktische informatie

Jubileumeditie PictureThis

27 november

19:30 – 22.30

Theater Rabarber

Toegang: €12 (regulier ticket)

Meer informatie via de agenda op de website.

