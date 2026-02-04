Photo31 Live event met Martin Roemers

terug

Naar aanleiding van de huidige expositie ‘Homo Mobilis’ van de gerenomeerde, World Press Photo winnaar fotograaf Martin Roemers, organiseert Photo31 in samenwerking met de Kunsthal en de kunstenaar een live event. Robert Theunissen, bekend onder meer als redactuer bij Pf Fotografie Magazine, zal de kunstenaar interviewen.

© Martin Roemers, Abdul, carpet repair man Premier, Mumbai, India, ‘Homo Mobilis’ project.

The photo was made on a large white backdrop.

Martin Roemers (1962) werkt aan langetermijnprojecten, die focussen op de mens en op veranderingen in de maatschappij. Zijn werk is wereldwijd geëxposeerd en opgenomen in prestigieuze collecties, zoals die van het Rijksmuseum (Amsterdam), The Museum of Fine Arts (Houston), The Wende Museum (Los Angeles) en vele anderen. Ook heeft Roemers inmiddels 9 boeken gepubliceerd. De kunstenaar over zijn huidige expositie in de Kunsthal en het gelijknamige boek: ‘Als reactie op de snelle veranderingen in mobiliteit onderzoek ik in mijn nieuwe project Homo Mobilis wat voertuigen onthullen over cultuur, samenleving en identiteit. Op een twaalf meter lange witte achtergrond heb ik wereldwijd 160 portretten gemaakt van mensen met hun voertuigen – van een Indiase priester die een auto zegent, tot een Senegalese autoverkoopteam, tot dakloze mensen in Los Angeles die in hun auto wonen. Homo Mobilis is een tijdsdocument van de relatie van mensen met mobiliteit. Het gaat niet alleen over voertuigen – het gaat over klasse, trots, geloof, overleven’.

Zoals inmiddels bekend, heeft Photo31 een concept ontwikkeld voor live events waarbij de hoofdgast iemand uitnodigt voor het programma. Martin heeft ervoor gekozen om Loek van Vliet, fotograaf en sinds 2013 docent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK), te vragen voor een artist talk. Van Vliet (1988) werkt eveneens aan langlopende fotografische projecten en richt zich op de beleving van het landschap. Hij heeft meerdere tentoonstellingen gehad en een aantal boeken uitgebracht. Zijn werk maakt onder meer deel uit van de Rijkscollectie en de Kunstcollectie van de Universiteit Leiden.

Martin en Loek werken aan ogenschijnlijk verschillende onderwerpen. Terwijl Martin zich focust op de mens in het drukke stedelijke gebied, wordt Loek juist fascineert door de stilte van het landschap. Maar de mens is natuurlijk bij beiden aanwezig, als degene die de steden én het landschap voortdurend beïnvloedt.

Live event – Fotografie dialogen

Zaterdag 14 februari 2026 | Kunsthal & Noorse Zeemanskerk | Westzeedijk 341, Rotterdam | 14:00 – 17:00 uur

Programma zaterdag 14 februari: expositie rondleiding door Martin Roemers in de Kunsthal om 14 uur (maximum aantal deelnemers toegelaten als groep door het museum bereikt, toegang op eigen gelegenheid nog beperkt mogelijk). Om 15:00 uur komt de groep aan de overkant, bij het historische pand van de Noorse Zeemanskerk, voor de artist talk en het diepte-interview.

Toegangsprijs: € 10,- inclusief koffie met Noorse lekkernij

Link tickets: https://www.eventbrite.nl/e/photo31-fotografie-dialogen-live-event-met-martin-roemers-loek-van-vliet-tickets-1981516851243

Het project Homo Mobilis is gepubliceerd in Pf#5 van 2025.

