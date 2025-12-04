Live Event Photo31-Fotografie Dialogen

terug

Na meer dan 60 (!) opgenomen interviews tijdens tentoonstellingen in musea, galeries en op festivals in de afgelopen jaren, keert Photo31 volgende maand terug naar live events met een speciale editie getiteld ‘Women Artists in Photography Dialogues’. Hoewel de opgenomen edities een fijne en gewaardeerde oplossing boden voor de situatie rondom de pandemie, geloven wij nog meer in de warmte van de persoonlijke ontmoeting en de kracht van het live gesprek! Live events worden niet meer achteraf uitgezonden.



Op 12 december a.s. gaan de gerenommeerde Belgische fotograaf Sanne De Wilde en de getalenteerde, eveneens Belgische kunstenaar Neoza Goffin met ons in gesprek over hun artistieke praktijk, over zichtbaarheid en de invloed van fotografie op ons beeld van de wereld.



We verwelkomen onze gasten vanaf 17:30 uur op de statige en zeer central gelegen locatie van Equals Amsterdam met hapjes en drankjes en openen vervolgens het programma met een artist talk van Neoza Goffin. Deze jonge kunstenaar behaalde in 2021 haar master in beeldende kunst aan de KASK in Gent en haar interdisciplinaire visie nodigt ons uit in een kleurrijke wereld die taboes doorbreekt. Haar tactiele universum, met fotografie, installaties, video, textiel, workshops en performances, is internationaal tentoongesteld onder meer op UNSEEN Amsterdam, ImageNation New York & Paris en de Fotobiennale Oostende.



De hoofdgast van onze feestelijke december editie is niemand minder dan Sanne De Wilde. Zij gaat in gesprek met onze veelzijdige collega Diana Bokje, die naast interviewer ook fotocoach, mentor, schrijver en jurylid van landelijke fotografie initiatieven is.



Sanne’s werk beweegt zich tussen documentaire en beeldende kunst. Zij gebruikt fotografie, film en installaties om thema’s als identiteit, mythologie en genetica te verkennen. Sanne won De Zilveren Camera met ‘The Island of the Colorblind’ in 2017 en de World Press Photo prijs voor haar project ‘Land of Ibeji’ in samenwerking met NOOR fotograaf Benedicte Kurzen in 2019. Haar werk is veelvuldig gepubliceerd in onder meer The Guardian, The New Yorker, Le Monde, CNN, Vogue en internationaal tentoongesteld bij Voies OFF, Tribeca Film Festival, Circulations, Lagos Photo, Lodz Fotofestiwal, IDFA, STAM en EYE Amsterdam.



We sluiten de avond met een netwerkborrel en portfolio reviews. Deze reviews (print of digitaal werk) zijn beperkt mogelijk en zijn uitsluitend deze keer gratis. Je hoeft je hiervoor niet tevoren aan te melden.



Toegangsprijs: vanaf € 9,99 (early bird tot en met 5 december 2025, daarna € 12,50)

Vrijdag 12 december 2025

Equals | Raamgracht 6 Amsterdam

17.30 – 22.00 uur

Aanmelden: Link tickets: https://luma.com/ju7qrj3l.

