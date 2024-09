Open Call: werk indienen voor New Vision 2024

terug

Na het succes van de afgelopen edities keert Photo31 eind 2024 terug naar Amsterdam voor een 3e editie van de NEW VISION exposities: de reeks bijzondere fotografie tentoonstellingen in Atelier K84 in het hart van de stad. Met dit jaar een nieuw format: via een Open Call wordt er bijzonder werk geselecteerd dat een nieuwe interpretatie van het concept NEW VISION uitdraagt en innovatieve perspectieven binnen het medium van fotografie in beeld brengt.

Christine Mooijer – deelnemer NEW VISION 2022

In een tijd waarin beeldcultuur de boventoon voert, toont Photo31 met NEW VISION de pioniers die zich weten te onderscheiden van de eindeloze stroom aan beelden die ons dagelijks prikkelen.

Emerging en mid-career fotografen worden uitgenodigd vóór 1 oktober 2024 op de Open Call te reageren via de website van Photo31. De organisatoren verwelkomen verschillende autonome genres, van fine art en documentair (inclusief straatfotografie) tot portret- en studiowerk.

Van vrijdag 13 december 2024 tot en met zaterdag 18 januari 2025 zal het werk van 4 winnaars van de Open Call worden tentoongesteld in Atelier K84. Naast de selectie voor de expositie valt er nog meer te winnen, met onder andere Portfolio Publicaties en Honorable Mentions.

De professionele jury van NEW VISION 2024 bestaat uit Photo31 curatoren Ioana Cobzaru (hoofdcurator) en Astrid Verhoef, Cees Beuzekom (fotograaf en medeoprichter Atelier K84), Denise Woerdman (eigenaar FotoLab Kiekie en coach) en gast jurylid Sarah Mei Herman (fotograaf en beeldend kunstenaar). De selectie zal plaatsvinden direct na de sluiting van de Open Call en op 25 oktober 2024 worden de 4 winnaars en Honorable Mentions bekend gemaakt.

