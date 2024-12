PHOTO31 expositie bij ATELIER K84

terug

Het Nederlands fotografie-platform Photo31 organiseert de 3e editie van de reeks

jaarlijkse fototentoonstellingen in de Amsterdamse kunstruimte Atelier K84. Tijdens

de expositie NEW VISION 2024 zal het werk van vier inspirerende hedendaagse

kunstenaars te zien zijn.



NEW VISION is de naam voor de collectie van beeldende inzichten die Photo31 in haar

jaarlijkse tentoonstellingen samenbrengt. In een tijd waarin beeldcultuur de boventoon

voert presenteert Photo31 met NEW VISION 2024 opnieuw pioniers die zich weten te

onderscheiden van de eindeloze stroom aan beelden die ons dagelijks prikkelen.

De deelnemende kunstenaars zijn: Nienke Elenbaas, Fidelio Faustino, Eliza-Sophie

Sekrève en Boris Suyderhoud.



De professionele jury heeft werk uitgekozen dat fine art en autonoom documentaire

fotografie met een hedendaagse touch combineert. Eliza-Sophie Sekrèvre neemt ons mee

in haar observatie die zich binnen de intimiteit van de familie afspeelt. De scenes die Boris

Suyderhoud creëert en vervolgens documenteert wijzen op een groeiende mate van

consumptiegedrag en het bestaan van een wegwerpmaatschappij. Fidelio Faustino pleegt

visueel onderzoek naar de rol van cultuur bij het creëren van nieuwe manieren om een

identiteit vorm te geven. Het werk van Nienke Elenbaas viert de kwetsbaarheid en

veerkracht van het leven door het te omarmen en met een diepere laag de bijbehorende

emoties in haar beelden te vangen.



NEW VISION 2024 is vanaf vrijdag 13 december 2024 t/m zaterdag 18 januari 2025 op

vrijdag en zaterdag van 12-18 uur te bezoeken in de kunstruimte Atelier K84 aan de

Keizersgracht 84h in Amsterdam.



Photo31

Photo31 beoogt met haar activiteiten een podium te bieden aan talent, volgers bekend te

maken met het werk van de groten der aarde op het gebied van de fotografie en mensen

met een voorliefde voor visuele media te verbinden en te inspireren.

NEW VISION is een initiatief van stichting Photo31 hoofdcurator Ioana Cobzaru en cocurator

Astrid Verhoef. De Open Call is gejureerd in samenwerking met fine art fotograaf

Cees Beuzekom van Atelier K84, fotograaf en beeldend kunstenaar Sarah Mei Herman en

Denise Woerdman, mede-eigenaar FotoLabKiekie en coach.

