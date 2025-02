Debutant: Cees Duindam met Sporen in het landschap

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Cees Duindam met Sporen in het landschap.

© Cees Duindam

Over de serie

Fotograaf Cees Duindam over de serie: Boer Jan ben ik tegengekomen bij mijn project Sporen in het landschap. Daarbij volg ik de 52e breedtegraad over een deel van de Achterhoek. De verbeelding van de mens en zijn landschap over een smalle strook.

In de Achterhoek staat een kleine boerderij. ‘Mijn kleine paleisje’ noemt Jan het. Zijn hele leven woont hij al op deze plek. Eerst samen met zijn ouders en sinds hun overlijden alleen. Jan is slecht ter been. Maar hij houdt niet van stilzitten. Met zijn 50 jaar oude tractor wordt het land naast zijn huis nog omgeploegd. Over een paar weken moet de zomergerst erin. Dus genoeg te doen.

Als ik eenmaal op de tractor zit gaat het wel, vertelt hij. Maar de knieën die willen niet meer. ‘Zal ik je helpen Jan’, vraag ik hem als ik hem met een plastic vat van 20 liter brandstof vanuit zijn oude stal zie sjouwen. ‘Ja graag, ik krijg de diesel niet meer in de tank van de tractor.’ Samen vullen we de tank met diesel.

Maar wat is er zo interessant aan de 52e breedtegraad? Eigenlijk niets. Het heeft voor mij te maken met iets zichtbaar maken wat niet zichtbaar is. Waarbij het verleden niet te vermijden is. De mijmeringen van een oude man over de maatschappij die niet meer bestaat. Zonder er naar te verlangen maar waaraan met weemoed wordt teruggedacht.

© Cees Duindam

© Cees Duindam

© Cees Duindam

Over de fotograaf

Cees Duindam (1950) is beeldmaker autodidact in Doesburg. Lid van het “Fotografencollectief De Zutphense”. Geboren aan de Zuid-Hollandse kust woont hij al geruime tijd in Doesburg (Gld). De fotografie is voor hem een middel geworden om te spelen met beelden waarin een verhaal wordt vermengd met vorm, licht en kleur. Spannend vindt hij de beelden waar historie en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar raken.

