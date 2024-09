De Chinese Keizerin: VPRO 23 september

terug

Maandag 23 september bij de VPRO op NPO 2: De Chinese Keizerin, een Teledoc Campus van regisseur Jonnah Bron en producent Millstreet Films.

Screenshot

Ondanks de warme beelden in het familiearchief, mist Jonnah een intieme band met haar (adoptie)ouders. Door de jaren heen is er een muur tussen hen opgetrokken die zij nu met haar ouders probeert af te breken.

De Chinese Keizerin is de tweede korte film van fotograaf en filmmaker Jonnah Bron (1994). Haar eerste productie, Need, een zinnenprikkelende film over seksuele vrijheid en veiligheid, ging vorig jaar in première op International Film Festival Rotterdam en kreeg veel positieve aandacht in de Nederlandse pers.

Omdat ze duidelijk gerepresenteerd wil worden als queer persoon, richt Jonnah haar camera vaak op zichzelf en op haar dierbaren. Haar interesse ligt bij het maken van intieme portretten en bij onderwerpen zoals seksualiteit, identiteit en relaties. Voorbeelden hiervan zijn, naast de films De Chinese Keizerin en Need, intieme en indringende fotoseries zoals Substantial, Found Love in Quarantine, Where We Did It en Portraits.

Teledoc Campus is het succesvolle project van CoBO, het Nederlands Filmfonds en het NPO-fonds dat jonge regisseurs en producenten de kans biedt ervaring op te doen met korte, filmische documentaires.