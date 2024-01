Pf zoekt debutanten voor #1 van 2024

terug

Voor de rubriek Debuut zoekt Pf nieuwe fotoprojecten: een serie samenhangende foto’s die over een bepaald onderwerp gaan of een thema behandelen. Je kunt nu jouw fotoproject inzenden voor Pf editie 1 van 2024. Voor dit nummer, dat in het teken staat van de Zilveren Camera hebben wij de voorkeur voor fotojournalistiek en visual storytelling.

© Amirtharaj Stephen

Wie kan inzenden?

Inzending staat open voor alle abonnees van Pf. Studenten aan academies of fotoscholen of net afgestudeerden mogen inzenden. Maar ook autodidacten en amateurfotografen die een serieuze serie foto’s hebben gemaakt. Inzending staat open voor alle leeftijden, dus niet alleen voor jong talent.

Hoe inzenden?

Stuur een fotoserie in van minimaal 4 en maximaal 8 foto’s. Wij zoeken professionele series, die een interessant thema hebben, met een goed uitgewerkte esthetiek van de beelden. Bij de foto’s moet een korte projectomschrijving in goed Nederlands worden ingezonden en wat informatie over de inzender. Zie hieronder de verdere voorwaarden en praktische informatie voor inzendingen.

© Alfonso Wolbert

Selectie in het magazine

De redactie van Pf maakt uit de inzendingen een selectie van maximaal 3 series. De geselecteerde fotografen krijgen ieder een publicatie van de inzending over twee pagina’s. De projectomschrijving wordt erbij gepubliceerd. De redactie houdt zich het recht toe om zelf de beste foto’s van de serie te selecteren voor publicatie. Het onderwerp van de foto’s is geheel vrij.

De deadline van de inzendtermijn voor Pf #1 2024 is op vrijdag 2 februari 2024 om 18.00.

© Peter Falkenberg

Praktische informatie en voorwaarden inzendingen:

Stuur een mail met een coherente serie van 4-8 foto’s naar: redactie@pf.nl.

Zet in de titel van de mail uitsluitend de woorden: DEBUUT PF#1-2024

Alleen .jpg bestanden sturen. Geen Wetransfer en geen Google downloads. Alles moet in de mail staan. (max 12 mb). Kwaliteit .jpg = hoog (8).

bestanden sturen. Geen Wetransfer en geen Google downloads. Alles moet in de mail staan. (max 12 mb). Kwaliteit .jpg = hoog (8). De foto’s moeten aangeleverd worden in Adobe RGB .

. Door in te sturen geef je Pf het recht de foto’s te publiceren. Jij houdt ook altijd de copyrights.

De foto moet ongeveer 2000-3000 pixels lang of breed zijn. Te kleine foto’s kunnen niet worden geplaatst.

lang of breed zijn. Te kleine foto’s kunnen niet worden geplaatst. Titel van de foto = Voornaam-Achternaam-nummer.

= Voornaam-Achternaam-nummer. Voeg de projectbeschrijving toe in Word of Pages, in goed Nederlands . Geef ook de titel van het project aan. De omschrijving tussen de 100 en 200 woorden. Voeg hierbij de bio informatie van de inzender in de 3e persoon van 50 woorden. Met hierbij geboortejaar, studie, exposities en publicaties, met vermelding van website en Instagram. Pf houdt het recht om de teksten te redigeren.

in . Geef ook de van het project aan. De omschrijving tussen de woorden. Voeg hierbij de bio informatie van de inzender in de 3e persoon van woorden. Met hierbij geboortejaar, studie, exposities en publicaties, met vermelding van website en Instagram. Pf houdt het recht om de teksten te redigeren. Pf zoekt projecten die een verband leggen tussen persoonlijke en maatschappelijke thema’s.

Pf let op samenhang in stijl van de serie.

van de serie. Pf zoekt foto’s met hoogstaande techniek en compositie .

. Pf gaat niet corresponderen over de inzendingen, de geselecteerde fotograaf krijgt vanzelf bericht.

Er worden geen bewijsnummers gestuurd omdat de inzender al abonnee is.

Bekijk ook deze items