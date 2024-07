Straatfotografie: ‘De vermoeide blik van de straatverkoopster trof me’

terug

In het nieuwste nummer van Pf Fotografie Magazine – de straatfotografie special – vind je het debuut van Kees Looijesteijn. Zijn werk publiceren we nu ook alvast online. Wil je alle portfolio’s en debutanten zien? Bestel dan Pf #4, een nummer helemaal vol met straatfotografie.

© Kees Looijesteijn

Kees Looijesteijn: ‘De vermoeide blik van de straatverkoopster trof me. Het gebeurde in Potosí, Bolivia, waar ooit de grootste zilvermijn ter wereld lag. Ze zat op een bankje, haar voeten opgetrokken tegen de ijzige kou op 4100 meter hoogte, terwijl ze snoepjes verkocht uit haar geopende houten koffer. Ze had mijn moeder kunnen zijn qua leeftijd. Toen ik een chocoladereep kocht, vroeg ik of ik haar winkeltje mocht fotograferen. Met een uitdrukkingsloze blik stemde ze in. Bang om een opkomende traan vast te leggen, drukte ik snel op de sluiterknop.’

© Kees Looijesteijn

‘Straatverkoop is vaak een manier om te overleven, maar kan soms uitgroeien tot een bescheiden vorm van ondernemerschap. Ik verwonder en bewonder steeds weer de vindingrijkheid van straatverkopers. Deze fotoserie gaat van jong naar oud, van arm naar minder arm. De onderliggende laag toont het optimisme dat eronder schuilgaat.’

© Kees Looijesteijn

‘Er zijn veel overeenkomsten tussen straatverkopers en straatfotografen. Beiden opereren in openbare ruimtes, hebben interactie met mensen op straat, en moeten creatief en flexibel zijn om te slagen. Ze delen een bijzondere veerkracht en een scherp oog voor het onverwachte in het dagelijks leven.’

© Kees Looijesteijn

Over de fotograaf

Kees Looijesteijn (1953), had zijn eerste baan als ontwikkelingswerker in Peru (1974-1976.) Na zijn terugkeer ging hij naast zijn werk ook in de politiek. Na wethouder te zijn geweest (1993-2002) pakte hij de draad van de fotografie weer op. Daartoe volgde Looijesteijn de Fotoacademie/Fotogram. Hij publiceerde het boek Compositieleer.

