Debutant: artistieke natuurfotografie van Nanda Bussers

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: artistieke natuurfotografie van fotograaf Nanda Bussers.

© Nanda Bussers

Over de serie

Artistiek natuur- en kunstfotograaf Nanda Bussers neemt je mee op een beeldend poëtische reis naar het ontstaan van tijd en ruimte. De thematiek van haar serie: Bij de dood van een ster komt sterrenstof vrij. Uit dit sterrenstof werden weer nieuwe sterren geboren. Een eeuwigdurend patroon waarin elk einde een nieuw begin is. Er is bewijs dat wij allemaal uit sterrenstof bestaan en deel uitmaken van het schier oneindig evoluerend heelal. Onderscheidend door vervagende, universele en diepere lagen. De creatie van een beeld waarnaar je blijft kijken, waarin je blijft ontdekken. Een expressie van gevoel, intrigerend door je in te leven en weg te dromen. Maar ook om troost en warmte te vinden, een lichtpuntje als een kaars in een duister.

© Nanda Bussers

© Nanda Bussers

© Nanda Bussers

Over de fotograaf

Nanda Bussers (1980) is een artistiek natuur- en kunstfotograaf. Zij heeft haar fotokunst o.a. geëxposeerd bij gezondheidsinstellingen, Art Eindhoven, Lodewijkskerkje (Oisterwijk) en Galerie/Atelier Riekje Isbrucker (Schin op Geul). Met publicaties in verschillende kunstgidsen zoals Art Guide (WorldWide), Jaarboek Kunstenaars 2023 en een interview bij het internationale kunstplatform Itsliquid.

