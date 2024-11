Paul Cupido in Kasteel Woerden

terug

Het Fotografencafé Kasteel Woerden organiseert weer een gevarieerd programma voor de foto-liefhebber. De hoofdgast is vanavond Paul Cupido. Hij vertelt in de Ridderzaal hoe hij zich als succesvol fotograaf ontwikkeld heeft.

© Paul Cupido

Paul Cupido (1952, Terschelling) laat ons een bijzondere kant van de fotografie zien hij is geïnspireerd door de Japanse fotografie en zijn reizen daarheen. Paul’s werk wordt gekenmerkt door lyrische composities van landschappen portretten en stillevens. Kortom een boeiend verhaal over bijzondere fotografie.

© Paul Cupido

Cupido’s werk is op grote schaal tentoongesteld onder andere bij Paris Photo Unseen en Nordic Light festival. Hij wordt vertegenwoordigd door BildHalle Gallery in Zürich en Amsterdam.

In het voorprogramma Fotoplaza vertelt Maaike Eijkman over ‘Q kijkt kunst’…een bijzonder fotoverhaal over haar zoon en de beleving van moderne kunst.

De avond wordt om 21.15 uur afgesloten met de portfolio-review door 4 professionele fotografen.

Kasteel Woerden, Woerden

Maandag 2 december 2024: Aanvang: 19.30 uur