Çiğdem Ÿuksel hoofdgast kasteel Woerden

terug

De hoofdgast van Fotografencafé Kasteel Woerden op 3 februari 2025 is Çiğdem Ÿuksel. Zij vertelt over haar ontwikkeling als fotograaf en beeldend kunstenaar en besteedt uitgebreid aandacht aan haar recente project: ’Je moest eens weten’ De eerste generatie vrouwen uit Turkije.

© Çiğdem Ÿuksel

Çiğdem Yüksel is een Turks-Nederlandse beeldend kunstenaar en fotograaf. Ze begon haar fotografiecarrière bij de Volkskrant. In 2017 werd ze geëerd met de prestigieuze Zilveren Camera voor haar portretserie met Syrische kindvluchtelingen die werken in textiel- en schoenenfabrieken in Turkije.

De kern van Yüksels werk is een hechte band met de mensen die ze portretteert. Persoonlijke verhalen zijn vaak een belangrijke bron van inspiratie voor haar en bepalen de toon van de fotografische portretten die ze maakt.

Als beeldend kunstenaar wil Yüksel de historische archieven en het collectieve visuele geheugen in Nederland ter discussie stellen. Ze vraagt zich af wie de autoriteit heeft om te bepalen welke foto’s en verhalen in ons archief worden bewaard en welke worden.

Agenda Fotografencafé Kasteel Woerden

3 februari 2025

14.30-17.00 FCKW College: STRAATFOTOGRAFIE met Michiel van Mens

18.00-19.15 Fotografen diner

19.30-20.00 Fotoplaza met Annet Neijmeijer

20.00-21:15 Çiğdem Ÿuksel, ‘Je moest eens weten’

21.15-22.30 Portfolio Review en De Lange Fafel

Bekijk ook deze items