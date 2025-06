Jeroen Hofman in Kasteel Woerden

terug

Op maandagavond 23 juni 2025 heet het Fotografencafé Kasteel Woerden Jeroen Hofman – landschapsfotograaf – van harte welkom. Hij gaat met ons ‘ Op zoek naar de handtekening onder mijn landschapsfotografie’.

© Jeroen Hofman

Fotografie gaat over het creëren van jouw handtekening. Vaak gaat het om een lange weg die met veel geduld bewandeld wordt. Hoe word je meer zichtbaar en herkenbaar? Hoe word je naast fotograaf ook een betere ondernemer? Jeroen loopt vanavond met ons deze vragen door.

Jeroen licht zijn werk als volgt toe: HET PERSPECTIEF VAN EEN LUCHTPLAATS

Of ik nu de stadsparken van Amsterdam en Rotterdam of de Friese eilanden vastleg, ik heb een specifieke methode: werken vanaf grote hoogte, staand op een platform. De moeite die het kost om voor elke opname een hydraulische hoogwerker te huren, loont: vanuit vogelperspectief worden de architectuur van de parken, of de uitgestrektheid en rust van de eilanden, duidelijk zichtbaar.

Plaats: Ridderzaal, Kasteel Woerden

Aanvang 19.30 uur