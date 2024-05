 Panasonic kondigt de LUMIX S9 aan 

terug

Met trots kondigt Panasonic de LUMIX S9 aan, de kleinste en lichtste full-frame spiegelloze camera in de LUMIX S serie. De LUMIX S9 is verkrijgbaar in een aantal aantrekkelijke kleuren: Jet Black, Crimson Red, Dark Olive en Classical Blue. Met andere woorden, het is een stijlvolle metgezel voor contentmakers die veel onderweg zijn.

De full-frame CMOS-sensor van circa 24,2 megapixels, gelijk aan die van de LUMIX S5II, en de nieuwste processor leggen content vast met rijke details en in natuurlijke kleuren. Verder biedt de camera PDAF (Phase Detection Auto-Focus), dat uitstekend presteert bij het volgen van onderwerpen. En Active I.S. beperkt onscherpte door camerabewegingen aanzienlijk, zelfs wanneer er vanuit de hand opnames worden gemaakt. Gebruikers kunnen dus in elke situatie vol vertrouwen opnames vastleggen.

Met de LUMIX S9 kunnen makers ook heel eenvoudig verschillende populaire, klassieke of persoonlijke kleurstijlen toepassen in de camera. Dit kan via de speciale LUT-knop op de camerabody waarmee de veelgebruikte REAL TIME LUT-functie wordt bediend.

Daarnaast kunnen makers in de nieuwe LUMIX Lab-app hun eigen unieke LUT-kleurbestanden ontwikkelen op hun smartphone. Gebruikers kunnen dus moeiteloos originele en deelbare foto’s en video’s produceren zonder nabewerking op een computer. Dat betekent meer creatieve mogelijkheden. Met de nieuwe app kunnen gegevens ook sneller worden overgezet van de camera naar een smartphone.

De LUMIX S9 introduceert een nieuw opnameformat: MP4 Lite. Als makers Open Gate-opnames maken in 4:2:0 10 bit in 30p/25p, kunnen ze video’s van hoge kwaliteit vastleggen in het optimale formaat voor smartphones. Ook kunnen ze met de LUMIX Lab-app de beeldverhouding gemakkelijk aanpassen voor sociale media. Deze nieuwe gestroomlijnde workflow maakt het voor makers heel eenvoudig om onderweg opnames vast te leggen en te delen.

Panasonic wil makers met de LUMIX S9 een nieuwe plezierige opnamebeleving bieden door het proces van vastleggen tot het delen met de wereld naadloos en intuïtief te laten verlopen.

Het eerste compacte model in de LUMIX S serie combineert een kleine, lichte body met een uitstekende beeldkwaliteit

Compacte en lichte body met een gewicht van ongeveer 403 gram.*3

Full-frame CMOS-sensor van circa 24,2 megapixels en de nieuwste processor realiseren krachtige beeldprestaties.

Verbeterde realtime herkennings-AF met PDAF (Phase Detection Auto-Focus) om onderwerpen nog nauwkeuriger te kunnen volgen.

Toonaangevende beeldstabilisatietechnologie met 5-assige Dual I.S.2: 6,5 stops*4 / Body I.S.: 5 stops*5 en Active I.S. corrigeren onscherpte veroorzaakt door camerabewegingen tijdens het lopen. Door perspectiefvervormingscorrectie en High-mode in de E-Stabilization-functie kunnen er tijdens het lopen nu nóg stabielere video-opnames worden gemaakt.

Voorzien van MP4 Lite, een nieuwe Open Gate-videomodus geoptimaliseerd voor smartphones.

Vrij draai- en kantelbaar scherm aan de achterkant om vanuit elke hoek opnames te kunnen maken.

Prijs en beschikbaarheid

De LUMIX S9 zal verkrijgbaar zijn vanaf eind juni 2024 in vier verschillende kleuren voor een adviesprijs van €1.699,- (body only). De LUMIX S9 zal tevens in de vier verschillende kleuren verkrijgbaar zijn als kit met de standaard LUMIX S 20-60mm kitlens voor een adviesprijs van € 1.999,-. Daarnaast is de camera uiteraard compatibel met alle LUMIX S-lenzen en de full-frame L-Mount-lenzen, geproduceerd door de L-Mount-partners van Panasonic.

Bekijk ook deze items