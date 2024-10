 Panasonic introduceert de LUMIX S5D  

terug

Panasonic kondigt vandaag de introductie van de LUMIX S5D aan. Deze nieuwe hybride full-frame spiegelloze camera levert uitstekende prestaties bij het maken van zowel video’s als foto’s en biedt video- en fotografen bijzonder veel flexibiliteit.

De vernieuwde LUMIX S5D beschikt over alle functies die werden gewaardeerd door gebruikers van de LUMIX S5, zoals een uiterst gevoelige 24,2-megapixel 35mm full-frame CMOS-sensor met een breed dynamisch bereik. En met de Dual Native ISO-technologie, zijn bij een maximale ISO-waarde van 51200 kristalheldere videobeelden met hoge gevoeligheid mogelijk.

De vernieuwde S5D, is nu compatibel met DJI LiDAR AF. Als de S5D wordt gecombineerd met de DJI LiDAR Range Finder Module en de DJI RS 3 Pro Gimbal, wordt de gemeten afstand via USB naar de camera gestuurd. Omdat de camera het scherpstellen aanstuurt, is er geen focusmotor nodig. De camera is daardoor compacter en gemakkelijker te hanteren en flexibeler in gebruik. Bovendien is lenskalibratie overbodig waardoor de camera sneller in te stellen is. En omdat LiDAR binnen een afstand van 14 meter 43.200 supersnelle meetpunten biedt, wordt een extreem snelle AF gerealiseerd. Ook bij opnames met weinig omgevingslicht is deze technologie effectief.

Uitzonderlijke videoprestaties voor filmbeelden van bioscoopkwaliteit

De LUMIX S5D produceert prachtige video’s en kan tot 30 minuten aan 4K 60p/50p 4:2:0 10-bits en 4K 30p/25p 4:2:2 10-bits opnames intern vast te leggen. Daarnaast kunnen 4K 60p/50p 4:2:2 10-bits video’s worden vastgelegd via HDMI-uitvoer. Voor 4K 30p/25p 4:2:0 8-bits intern vastgelegde beelden geldt er geen tijdslimiet.

Behalve dat de LUMIX S5D C4K-video’s kan vastleggen, kan hij ook RAW-videogegevens uitvoeren naar een ATOMOS NINJA V via HDMI met een resolutie van 5.9K (5888×3312) 29.97p/25p, 4.1K (4128×2176) 59.94p/50p en Anamorfisch 3.5K (3536×2656)/50p. Verder zijn er verschillende ondersteunende functies beschikbaar bij het maken van video’s, zoals de Vector Scope Display, Master Pedestal Adjustment en SS/Gain Operation (SEC/ISO, ANGLE/ISO, SEC/dB).

De LUMIX S5D biedt een groot dynamisch bereik van 14+ stops, dat is vrijwel hetzelfde als de filmcamera’s van Panasonic. Alles, van de donkere tot de lichte delen, wordt hierdoor heel nauwkeurig weergegeven. Het kunnen vastleggen van levensechte kleuren en huidtinten is een must voor elke filmmaker. De LUMIX S5D is daarom, naast V-Log/V-Gamut, uitgerust met dezelfde befaamde kleurtechnologie als de filmcamera’s uit het VariCam-assortiment van Panasonic.

Met de modus Slow & Quick kunnen indrukwekkende video’s in slow- en quickmotion worden vastgelegd in 4K (1-60 fps, 30x sneller tot 2,5x langzamer) of in FHD (1-180 fps, 60x sneller tot 7,5x langzamer).

Hoge beeldkwaliteit bij weinig omgevingslicht met Dual I.S. om onscherpte tegen te gaan

De LUMIX S5D heeft een groot dynamisch bereik en produceert uitzonderlijk heldere, scherpe beelden. Ruis wordt geminimaliseerd wanneer er bij een maximale ISO-waarde van 51200 opnames worden gemaakt. Een ideale camera dus voor opnames bij weinig licht.

De LUMIX S5D is uitgerust met Dual Native ISO-gevoeligheid. Deze technologie werd voor het eerst toegepast bij de professionele videocamera’s uit het VariCam-assortiment van Panasonic. Bij een Single Native ISO-beeldsensor neemt de ruis normaal gesproken toe als de gevoeligheid toeneemt. De beeldsensor met Dual Native ISO van de S5D minimaliseert de ruis echter door op basis van de gevoeligheid het optimale circuit te kiezen voordat gain-verwerking plaatsvindt. Hierdoor kunnen er opnames worden gemaakt bij een hoge gevoeligheid van maximaal ISO 51200. Dual Native ISO geeft filmmakers meer artistieke vrijheid en, aangezien er minder licht op de set nodig is, kunnen ze ook tijd besparen. De Dual Native ISO-waarden van de LUMIX S5D zijn 640 en 4.000.

De LUMIX S5D is voorzien van de Body I.S. (Image Stabiliser) die handbewegingen krachtig corrigeert. Panasonic heeft een algoritme ontwikkeld dat de trillingsinformatie nauwkeurig berekent. Deze informatie wordt niet alleen geleverd door de gyrosensor maar ook door de beeld- en versnellingsmetersensor. Hierdoor kunnen trillingen nauwkeuriger worden gedetecteerd en gecompenseerd en kan een 5 stops langere sluitertijd worden gebruikt2. Door de Body I.S. (5-assig) in de camera te combineren met de O.I.S. (Optical Image Stabiliser, 2-assig) in lenzen uit de LUMIX S-serie, compenseert 5-assige Dual I.S.2 bewegingsonscherpte. Hierdoor is een 6,5-stops3 langere sluitertijd mogelijk. Dit komt vooral tot zijn recht bij teleopnames en in lastige omstandigheden, zoals bij weinig licht of het maken van opnames uit één hand. De 5-assige Dual I.S.2 werkt zowel voor foto- als video-opnames, inclusief 4K. De Body I.S. compenseert camerabewegingen zelfs als er andere L-Mount-lenzen zonder O.I.S. worden gebruikt.

Betrouwbaar en flexibel voor optimale creatieve vrijheid

Ondanks dat de LUMIX S5D zo compact is en daardoor bijzonder gemakkelijk kan worden meegenomen, levert hij uitstekende prestaties. Om bestand te zijn tegen de diverse weersomstandigheden buiten, heeft de LUMIX S5D een volledig gegoten body van een magnesiumlegering en is hij spatwater- en stofbestendig4. Door een optimale lay-out van de warmteverspreidingselementen wordt de warmte effectief overbracht naar buiten, waardoor er gedurende langere periodes continu video-opnames kunnen worden gemaakt.

De LUMIX S5D heeft een grote LVF (Live View Finder) met een vergrotingsfactor van circa 0,74x en een zeer nauwkeurig en snel OLED (Organic Light-Emitting Diode) scherm met een resolutie van 2.360K pixels. Door toepassing van OLED voor de LVF is de respons zeer snel met een minimale vertraging van minder dan 0,005 seconden. Met een oogafstand van circa 20 mm biedt de LVF ook voor brildragers goed en comfortabel zicht.

Touchbediening is mogelijk via het 3,0-inch vrij-draaibare lcd-scherm met een beeldverhouding van 3:2 en een hoge resolutie van 1.840K pixels. Met de Frame Marker-functie kan de compositie tijdens het opnemen worden gecontroleerd in verschillende veelgebruikte beeldverhoudingen, zoals 16:9, 4:3, 1:1, 4:5, 5:4 en 9:16. Een REC Frame Indicator geeft aan wanneer de camera opnames maakt.

De LUMIX S5D heeft een dubbele SD-geheugenkaartsleuf. Een sleuf is compatibel met UHS-I en de andere met het snelle, krachtige UHS-II (videoklasse 90).

De gebruiker heeft de keuze om de batterij van de camera op te laden via AC of USB.

Prijs en beschikbaarheid

De LUMIX S5D is verkrijgbaar vanaf eind oktober 2024 in twee KIT varianten:

▪ DC-S5DNE-K body met LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3 lens voor een adviesprijs van € 1.599

▪ DC-S5DHE-K body met 28-200mm F4-7.1 lens voor een adviesprijs van € 2.099

Bekijk ook deze items