 Panasonic lanceert de LUMIX S1RII

Met trots kondigt Panasonic vandaag de nieuwe LUMIX S1RII aan, het nieuwste hoge resolutie-model onder de full-frame spiegelloze systeemcamera’s uit de LUMIX S serie.





Het is de eerste LUMIX-camera die 8K-video-opnames maakt met een dynamisch bereik van 14 stops*1, wat nog meer flexibiliteit biedt bij het maken van video’s. Ook is de populaire Open Gate-functie verbeterd. Hierdoor is het nu al mogelijk om 6,4K-opnames te maken, en na een voor later dit jaar geplande firmware-update wordt dat zelfs 8,1K / 7,2K*2. Bovendien is dit de eerste camera in de LUMIX S serie waarmee intern 5,8K Apple ProRes RAW HQ/ProRes RAW*3- bestanden kunnen worden opgeslagen op een CFexpress Type B-kaart. Hierdoor kunnen videogegevens van hoge kwaliteit worden vastgelegd met een heel beperkte installatie, zonder gebruik van externe apparaten of kabels. Voor fotografen en videografen die alleen werken en tijdens kleine shoots betekent dat meer bewegingsvrijheid.

Het doorontwikkelde Phase Hybrid AF met realtime recognition, en nu ook AI tracking, detecteert ogen en gezichten van mensen snel en nauwkeurig en volgt bewegende onderwerpen zonder haperen. Dynamische onderwerpen zijn nauwkeurig en moeiteloos vast te leggen met AF tracking en de mogelijkheid om snel continu opnames te maken bij circa 40 fps*4. De SH pre-burstmodus begint zelfs met het maken van foto’s voordat de sluiter volledig wordt ingedrukt. Zo wordt nooit meer een opname gemist.

Ook is het veelgeprezen beeldstabilisatiesysteem weer verder ontwikkeld. De LUMIX S1RII biedt een sluitertijdcompensatie van 8,0 stops*5 met interne beeldstabilisatie en zelfs in het telebereik 7,0 stops*6 met Dual I.S. 2. De geavanceerde videobeeldstabilisatie biedt croploze E.I.S. videovervormingscorrectie, dat perifere vervorming vermindert terwijl de oorspronkelijke beeldhoek behouden blijft. Het biedt de gebruiker meer flexibiliteit bij het maken van groothoekopnames vanuit de hand. De nieuwe compacte body en het kantelbare en vrij draaibare scherm zijn geschikt voor alle opnamestijlen. De LUMIX S1RII biedt daardoor veel creatieve vrijheid en flexibiliteit.

De LUMIX S1RII zal compatibel zijn met de LUMIX Lab-app waarmee LUT’s rechtstreeks naar de camera kunnen worden geladen. Dit stroomlijnt het nabewerkingsproces en betekent dat opnames eenvoudiger kunnen worden opgeleverd, waardoor de gebruiker meer tijd heeft om zich te richten op de creativiteit. Er wordt een nieuwe LUMIX Flow-app geïntroduceerd die productieworkflows verbetert voor allerlei scenario’s, zoals korte films, documentaires, muziekvideo’s en promotievideo’s voor bedrijven. De app biedt verschillende functies; van het maken van storyboards en opnames tot het organiseren van bestanden. De LUMIX S1RII integreert met software van derden zoals Frame.io voor een efficiëntere nabewerking en samenwerking. De LUMIX S1RII is de eerste LUMIX-camera die tethering via Capture One ondersteunt, wat handig is voor verschillende productiescenario’s.

De LUMIX filosofie is gericht op het creëren van technologie die de creatieve passie versterkt. De LUMIX S1RII is dan ook een spiegelloze camera van de nieuwste generatie voor makers die hun eigen unieke visie willen verwezenlijken in een efficiënte workflow.

Hoge resolutie en hoge beeldkwaliteit voor zowel foto’s als video’s met een nieuwe sensor en next-gen processor

Voorzien van een nieuwe full-frame BSI CMOS-beeldsensor met circa 44,3 megapixels.

Biedt een (circa) 177MP handheld hoge resolutie-modus die heel nauwkeurig de impact en details van onderwerpen vastlegt.

Maakt opnames in hoge resolutie en is de eerste LUMIX-camera die 8K 30p video-opnames*2 vastlegt met een dynamisch bereik van 14 stops*1.

Ondersteunt het intern opslaan van 5,8K Apple ProRes RAW HQ/ProRes RAW-bestanden op een CFexpress Type B-kaart.

Verbeterde prestaties voor nieuwe creatieve mogelijkheden

Vernieuwde Phase Hybrid AF met realtime herkenning met verbeterde oog- en gezichtsdetectie en door AI aangedreven trackingnauwkeurigheid.

Verbeterde 8,0-stops*3 interne beeldstabilisatie (B.I.S.) en de nieuwe cropless E.I.S. videovervormingscorrectie, die stabiliseert zonder de beeldhoek te veranderen.

Continu opnames maken in hoge resolutie en op hoge snelheid, met circa 40 fps*4 met de elektronische SH-sluitermodus, en een verlengde continue opnamemodus H+ (High Speed Plus) van circa 10 fps*4 met een mechanische sluiter, wat post view-opnames zonder blackout mogelijk maakt.

Krachtige apps die de productieworkflow ondersteunen

Compatibel met Capture One, waardoor het de eerste LUMIX-camera is die naadloos samenwerkt met de bewerkingssoftware die veel wordt gebruikt door professionele studio’s.

Compatibel met Frame.io, wat een soepele overgang van het maken naar het bewerken van opnames mogelijk maakt. En men kan via de cloud opnames delen en samen bewerken.

Ondersteunt LUMIX Lab, wat de overdracht, bewerking en kleurenpersonalisatie van foto’s en video’s mogelijk maakt voor naadloze smartphone-integratie en het delen op sociale media.

Ondersteunt het nieuwe LUMIX Flow, dat helpt bij het creëren van storyboards, controles op locatie tijdens video-opnames en automatische organisatie van gegevens na het maken van opnames ter ondersteuning van de videoproductieworkflow. LUMIX-modus: Helpt bij het creëren van storyboards, controles op locatie tijdens video-opnames en automatische organisatie van gegevens na het maken van opnames ter ondersteuning van de videoproductieworkflow.

Smartphonemodus: Ervaar het plezier van videocreatie, zoals het scripten en bewerken van korte video’s, documentaires of dansvideo’s met alleen een smartphone.

Extern scherm: Gebruik een smartphone als extern scherm tijdens het maken van opnames. De camera-instellingen kunnen dan snel worden gewijzigd en ingesteld op het mobiele apparaat.

Beschikbaarheid

De LUMIX S1RII zal in Nederland verkrijgbaar zijn vanaf medio maart 2025 als body-only en als kit met de LUMIX S 24-105mm lens. Hieronder een overzicht van de producten en de bijbehorende RRP. Model Omschrijving EAN RRP Beschikbaarheid DC-S1RM2E Professionele hybride full-frame systeemcamera 5025232979097 € 3.599,- Medio maart 2025 DC-S1RM2ME S1RM2 + S-R24105/F4 lens 5025232979103 € 4.499,- Medio maart 2025 DMW-BG2E Batterijgrip voor de S1RM2 5025232978823 € 349,- Medio maart 2025

