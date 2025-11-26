Museum Hilversum: Jan Banning − Bloedbanden

terug

Op zaterdag 13 december opent Museum Hilversum de tentoonstelling Bloedbanden: Verzoening na de genocide in Rwanda, met werk van fotograaf Jan Banning en journalist Dick Wittenberg. Tegelijk verschijnt het gelijknamige boek, met een essay van filosoof Marjan Slob. De tentoonstelling toont indringende dubbelportretten van daders en overlevenden van de genocide. Het Museum zal vanaf begin december verdergaan onder de naam ‘Fotomuseum Hilversum‘.

© Jan Banning

Over de tentoonstelling

De foto’s van Jan Banning tonen niet zomaar slachtoffers en daders: in elk dubbelportret zien we mensen naast elkaar die een direct en pijnlijk verleden delen. Het gaat om overlevenden die oog in oog staan met degenen die hen of hun familie onherstelbaar leed hebben toegebracht, zoals het ombrengen van een naaste. De beelden, in combinatie met de verhalen van Dick Wittenberg, maken voelbaar hoe zwaar maar ook hoe menselijk het proces van verzoening is.

Met Bloedbanden brengen Banning en Wittenberg een zeldzaam genuanceerd en confronterend perspectief op verzoening. In een tijd waarin wereldwijd opnieuw diepe wonden worden geslagen door conflict en geweld, biedt het project geen gemakkelijke antwoorden, maar wel een krachtig voorbeeld van herstel en menselijkheid.

De serie kreeg al zeven internationale prijzen en was eerder te zien in onder meer Boston, Cortona en New York. Recent presenteerde Banning het project op verschillende locaties in de Verenigde Staten, waaronder Duke University’s Center for Documentary Studies en het Ford Hall Forum in Boston, waar eerder sprekers als Malcolm X, Noam Chomsky, Al Gore en Eleanor Roosevelt te gast waren. Ook werd hij geïnterviewd voor het boek Photography as Activism van Michelle Bogre. Bannings werk wordt vertegenwoordigd door de Robert Klein Gallery (Boston) en Galerie Fontana (Amsterdam).

Praktische informatie

Tentoonstelling: Bloedbanden: Verzoening na de genocide in Rwanda

Makers: Jan Banning en Dick Wittenberg

Locatie en tijden: Fotomuseum Hilversum, Kerkbrink 6, HilversumDatum: 13 december 2025 − 15 maart 2026. Dagelijks geopend tussen 11.00 en 17.00 uurOpening: 13 december om 14.30 uur

