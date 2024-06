terug

Stap in Jesse van den Berg’s utopie. Waar kwetsbaarheid gevierd wordt. Met fotografie legt die een diverse kijk op queerness vast. Jesse nodigt je uit om diens visie op een utopie te ontdekken. Een plek waar mens en natuur op harmonieuze wijze met elkaar verweven zijn. Laat je meenemen in beeld en geluid en vergeet voor eventjes de wereld om je heen.

© Jesse van de Berg, Where we bloom

Where We Bloom, Over intimiteit, queerness en je thuis voelen bij elkaar, Jesse van den Berg

Jesse van den Berg (1996) studeerde Fine Arts & Design (MA) aan Academie St. Joost in Den Bosch en studeerde af met het project ’Reconstructing Queer Intimacy’, een project wat nog steeds gecontinueerd wordt. Diens foto’s verschenen in Volkskrant Magazine, Vogue Italia, VICE International, NPO2, Curatedbygirls, Winq & Wül Magazine. In 2021 was diens werk te zien bij Pennings Foundation in de groepstentoonstelling Naakt//Nu.

Over Pennings Foundation:

Pennings Foundation is een presentatieplatform en kenniscentrum voor fotografie en video.

De geschiedenis gaat terug tot 1979. In dat jaar startte Harry Pennings een galerie voor fotografie op de Geldropseweg in Eindhoven, met de nadruk op autonome fotografie. Werk van zowel gevestigde als beginnende kunstenaars werd getoond. In 2006 nam Petra Cardinaal de leiding van de galerie over.

In 2018 vond de verhuizing plaats naar de huidige locatie en werden de activiteiten uitgebreid. Galerie Pennings werd Pennings Foundation. Fotografie staat nog steeds centraal, in iedere denkbare vorm of genre. Naast exposities vinden er lezingen, workshops en andere meetings plaats. Er wordt een educatief programma aangeboden en er is een bijzondere bibliotheek met fotoboeken (ca. 6.000), ter inzage voor onderzoek en inspiratie.

Where We Bloom (penningsfoundation.com)

Zie ook het persoonlijke verhaal van Jesse van den Berg in het blog.

28 juni t/m 24 augustus 2024

Opening: zaterdag 29 juni 2024 16.00 – 18.00 uur

Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.