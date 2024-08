‘Over fotografie’ bij KunstWerkt Schiedam

terug

Stichting KunstWerkt houdt de tentoonstelling ‘Over fotografie’ in het Art Centre Schiedam. Er exposeren in totaal 11 fotografen en een dichter. De fotografen proberen de drie basisdimensies van de ruimte te doorbreken door extra dimensies toe te voegen. Dit doen ze onder meer met uiteenlopende bewerkings- en afdrukprocessen zoals diverse emulsies, houtskool- en computerbewerking. De tentoonstelling vindt plaats van van 5 t/m 29 september 2024.

© Arno Bauman

De exposerende fotografen zijn: Arno Bauman, Carine Hooykaas, Eric van Straaten, Esther van Duffelen, Geralda de Graaf, Karin van As, Marita Beukers, Martine de Heij, Pauline Tonkens, Saskia Risseeuw en Wybe Hietbrink. Allen zijn deelnemer van KunstWerkt. Jan Dullemond is gastdichter. Curatoren zijn Saskia Risseeuw en Wybe Hietbrink.

Extra dimensies

Een foto is tweedimensionaal. Door de lens worden leven en werkelijkheid vastgelegd in het platte vlak. De stereofotograaf voegt daar diepte aan toe. Deze groep van elf fotografen probeert de drie basisdimensies van de ruimte te doorbreken door extra dimensies toe te voegen. Dit doen ze onder meer met uiteenlopende bewerkings- en afdrukprocessen zoals diverse emulsies, houtskool- en computerbewerking. Als fotografen taal een rol laten spelen in hun fotografie voegt dit ook een dimensie toe. Dit kan bijvoorbeeld door werk een titel te geven of door het te combineren met poëzie. Kijken is een actief proces, waarmee je tot verbeelding komt. Deze expositie nodigt de kijker uit om aan het werk te gaan.

‘Frontline fotografie’

“Als we bezig zijn de grenzen op te rekken van de hedendaagse fotografie, spreken we van ‘frontline fotografie’. Dat is een fascinerend artistiek gebied, maar hoever kun je hiermee gaan? Als je nog nauwelijks kunt zien dat een foto een foto is, hebben we het dan eigenlijk nog over fotografie? En hoe vernieuwend zijn de aan KunstWerkt deelnemende fotografen in dit licht bezien bezig?”, zegt Wybe Hietbrink. “Deze expositie geeft een aanzet tot gedachtewisselingen over kunstzinnige fotografie en toont de grote verscheidenheid in fotografisch werk van KunstWerkt-deelnemers.”

Over Stichting KunstWerkt

Sinds 1991 verenigt KunstWerkt een grote groep kunstenaars uit Schiedam en omgeving. Momenteel bestaat het kunstenaarscollectief uit 58 deelnemers, met een grote verscheidenheid aan uitingsvormen, stijlen en technieken. De stichting organiseert jaarlijks een tiental tentoonstellingen en daaraan gerelateerde activiteiten. De expositieruimte in het voormalige postkantoor aan de Lange Nieuwstraat is een ontmoetingsplaats om ideeën en inspiratie te delen en fungeert ook als een brug van kunstenaar naar publiek. De tentoonstellingen zijn gratis te bezoeken.

Praktische informatie

Stichting KunstWerkt, Art Centre Schiedam

Adres: Lange Nieuwstraat 191, 3111 AJ Schiedam

Openingstijden KunstWerkt: donderdag tot en met zondag, 13.00 – 17.00 uur

