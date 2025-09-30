Open Call Debuut Pf #7 2025

terug

Voor de rubriek Debuut zoekt Pf, het tijdschrift voor Professionele Fotografie, bijzondere fotoprojecten van beginnende fotografen. Je kunt nu jouw fotoproject inzenden voor Pf editie #7 van 2025. Het thema is deze keer expressie en vakmanschap, waarbij wij naar beide aspecten van het werk kijken.

Jet Ter Halle, A young girl collecting water to bring home. Kabul, March 11 2024. This photo is taken because there is a shortage of water. Many people don’t have water at their home. A lot of children needs to collect water. This photo shows the conditions in which girls in Afghanistan lare lliving.

© Raffaella Allegra

© Klaas, SO Awards 2025 Studenten

Wie kan inzenden?

Inzenden is uitsluitend mogelijk voor abonnees van Pf. Dit kunnen studenten aan academies of fotoscholen zijn, net afgestudeerden of autodidacten. De inzending staat open voor abonnees van alle leeftijden. Vooral net afgestudeerde fotografen worden aangeraden om hun werk op te sturen. Een publicatie in Professionele Fotografie kan een springplank zijn voor jouw werk.

Voorwaarden

Wij zoeken professionele series die niet alleen een interessant thema hebben, maar ook blijk geven van een doordachte en originele benadering. De ingezonden foto’s moeten van hoog creatief en esthetisch niveau zijn en getuigen van een duidelijke visie. We verwachten dat er goed over het concept is nagedacht en dat de serie samenhangend en coherent is. Het thema mag niet uitsluitend de persoon van de fotograaf weerspiegelen, maar dient ook een bredere maatschappelijke relevantie of actuele betekenis te hebben. Originaliteit, een sterk uitgewerkt plan, professionele ambachtelijkheid, grote zeggingskracht en expressie, én een consistente visuele stijl zijn daarbij essentieel.

Eisen

Stuur een coherente fotoserie in van minimaal 6 en maximaal 10 foto’s. Bij de foto’s moet een korte projectomschrijving in correct Nederlands worden ingezonden en informatie over de inzender. Zie hieronder de verdere voorwaarden en praktische informatie voor inzendingen.

Zet in de titel van jouw mail DEBUUT PF#7-2025. Let op: deze titel is belangrijk, anders komt jouw mail niet in de juiste mailbox en raakt deze mogelijk verloren.

Praktische informatie

Stuur een mail met een coherente serie van 6-10 foto’s naar: redactie@pf.nl.

Alleen .jpg bestanden sturen. Geen Wetransfer of Google downloads. Alles moet in de mail staan. (max 15 mb). Kwaliteit: jpg = hoog (8).

bestanden sturen. Geen Wetransfer of Google downloads. Alles moet in de mail staan. (max 15 mb). Kwaliteit: jpg = hoog (8). De foto’s moeten aangeleverd worden in Adobe RGB .

. Door in te sturen geef je Pf het recht de foto’s te publiceren. Jij houdt ook altijd de copyrights.

De foto moet ongeveer 2500-3000 pixels lang of breed zijn. Te kleine foto’s kunnen niet worden geplaatst. Stuur de foto’s en het Word bestand in één aparte map met naam: JOUW NAAM .

lang of breed zijn. Te kleine foto’s kunnen niet worden geplaatst. Stuur de foto’s en het Word bestand in één aparte map met naam: . Titel van de foto = Voornaam-Achternaam-nummer.

= Voornaam-Achternaam-nummer. Voeg de projectbeschrijving toe in Word (niet in PDF), in correct, foutloos Nederlands . Geef ook de titel van het project aan. De omschrijving moet tussen de 100 en 200 woorden zijn. Voeg hierbij de bio informatie van de inzender in de 3e persoon van 50 woorden. Met hierbij geboortejaar, studie, exposities en publicaties, met vermelding van website en Instagram. Pf houdt het recht om de teksten te redigeren.

in . Geef ook de van het project aan. De omschrijving moet tussen de woorden zijn. Voeg hierbij de bio informatie van de inzender in de 3e persoon van woorden. Met hierbij geboortejaar, studie, exposities en publicaties, met vermelding van website en Instagram. Pf houdt het recht om de teksten te redigeren. Foto’s en tekstbestand moet gezamelijk in één map met de naam van de inzender in de mail gestuurd worden. Foto’s mogen niet los in de mail zitten.

met de naam van de inzender in de mail gestuurd worden. Foto’s mogen in de mail zitten. Pf zoekt projecten die een verband leggen tussen persoonlijke en maatschappelijke thema’s, let op samenhang in stijl van de serie, Pf zoekt foto’s met hoogstaande techniek en esthetiek. De redactie van Pf gaat niet corresponderen over de inzendingen, de geselecteerde fotograaf krijgt vanzelf bericht. Er worden geen bewijsnummers gestuurd omdat de inzender al abonnee is.

Deadline

De deadline van de inzendtermijn voor Pf #7 2025 is op vrijdag 10 september 2025 om 18.00.

