OPEN CALL: Journeys

BredaPhoto toont verhalen die inspireren, ontroeren, confronteren, nieuwe vragen oproepen en bewijzen dat fotografie hét artistieke medium is dat midden in de samenleving staat. Elke twee jaar organiseert BredaPhoto het BredaPhoto Festival waar je werk kunt zien van nationale en internationale topfotografen op bijzondere binnen- en buitenlocaties in Breda. Gedurende zeven weken is de stad een levensgroot canvas die de foto’s een extra dimensie geeft.

In 2024 keert het BredaPhoto Festival terug van 13 september tot en met 3 november 2024 en net als elke andere editie krijgen fotografen en kunstenaars die met fotografie werken de kans om hun project dat aansluit bij het thema in te dienen via de Open Call.

Het thema voor de BredaPhoto Festival editie van 2024 is: Journeys.

Journeys

Hoe verschillend wij mensen ook zijn, we zijn allemaal op zoek naar onze eigen plek in het leven. Die

zoektocht, die innerlijke reis, kan sterk gedreven zijn door een gevoel van verlangen en een hang

naar vrijheid. Misschien zijn we op zoek naar betekenis, een hoger doel, of proberen we simpelweg

te overleven. Reizen kunnen psychologisch of spiritueel zijn, maar ook intens fysiek. Ze kunnen vol

beloften zijn, opwindend maar ook uitdagend, gedreven door nieuwsgierigheid of gedwongen door

een noodsituatie, zoals het geval is voor de vele miljoenen vluchtelingen en ballingen in de wereld.

In een tijd waarin het algemeen besef toeneemt dat fysieke reizen een serieuze belasting voor onze

planeet vormen, richt BredaPhoto Festival 2024 zich op de reis als metafoor. Of het nu een

persoonlijke zoektocht is naar de eigen identiteit en een zinvol leven of een collectieve reis op zoek

naar vrijheid en ruimte om te ademen. Journeys streeft ernaar om verschillende verhalen samen te

brengen in hun veelheid, op zoek naar verbindende tussenwegen, en om de kijker te inspireren tot

het vinden van nieuwe en alternatieve routes voor zichzelf.

Open Call – Indienen

Fotografen en kunstenaars worden uitgenodigd om hun project dat past binnen het thema van deze editie van het festival in te sturen via onze Open Call, via Picter.

BredaPhoto verwelkomt lens-based projecten waaronder foto-, video- of digitale projecten, film en installaties. We verwelkomen inter-/multidisciplinaire projecten, zowel inhoudelijk als formeel, en moedigen aan werken in te sturen die gebaseerd zijn op samenwerking, ook beeldmakers die samenwerken met partners buiten de kunst, om verhalen voor het voetlicht te brengen die relevant zijn voor deze tijd.