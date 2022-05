Van 8 september t/m 23 oktober 2022 vindt in Breda de tiende editie plaats van het tweejaarlijkse BredaPhoto Festival, de grootste fototentoonstelling in de Benelux. Het thema Theatre of Dreams gaat over hoop en verandering en presenteert voorstellen voor een nieuwe kijk op de wereld. Verspreid door Breda is zeven weken lang op binnen- en buitenlocaties nieuw werk te zien van zo’n 50 internationale fotografen, zowel gevestigde namen als opkomende talenten. Het festival toont een breed scala aan lens-based werk: van interdisciplinaire installaties en videowerken tot vintage prints en documentaire fotografie.



Internationaal team

Theatre of Dreams wordt samengesteld door een nieuw team van internationale curatoren. Denise Camargo uit Brazilië, Tanvi Mishra uit India en Mohamed Somji uit de Verenigde Arabische Emiraten voegen zich bij Reinout van den Bergh en Fleur van Muiswinkel, directeur van BredaPhoto. Dankzij dit team kan het publiek werk van vele voor hen nog onbekende fotografen uit de gehele wereld ontdekken.

Zo zijn er fotocollages te zien van Moara Tupinambá uit Brazilië. Zij beschouwt zichzelf als een ARTivist en wil een inheems beeld van inheemse vrouwen presenteren als alternatief voor de wijze waarop zij gedurende de geschiedenis door buitenstaanders zijn afgebeeld. Fotograaf en filmmaker Nida Mehboob uit Pakistan noemt zich een voorstander van ‘pleasure activism‘ en biedt met haar film How I like it een zeldzaam inkijkje in de geheime intieme ervaringen van Pakistaanse vrouwen. Felipe Romero Beltrán uit Colombia richt zich op jonge Marokkaanse migranten in Spanje en hoe hun leven wordt beheerst door het bureaucratische systeem van de immigratiewet. Rajyashri Goody uit India, momenteel artist-in-residence aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, onderzoekt in haar werk alledaagse machtsstructuren en weerstand hiertegen binnen de Dalit-gemeenschap in India.

In De Grote Kerk maakt gastcurator en Magnumfotograaf Newsha Tavakolian de persoonlijke tentoonstelling Space to Breathe waarin zij eigen werk combineert met werk van verschillende makers uit de gehele wereld die haar geïnspireerd of geraakt hebben.

Jubileumeditie

Om de jubileumeditie van het festival te vieren heeft BredaPhoto enkele oud-deelnemers gevraagd nieuw werk te tonen. Met haar serie Biophiliavraagt Annegien van Doorn zich af hoe wij ons verhouden tot de natuur.

Yann Gross ging op onderzoek in de Amazone en bouwt met zijn werk Aya een brug tussen het heden en verleden door historische afbeeldingen te combineren met persoonlijke, zintuigelijke foto’s die hij ontwikkelt met behulp van ter plekke gevonden organisch materiaal. Irina Rozovsky, een Russische fotograaf die in New York woont en werkt, toont In Plain Air, een lyrische serie over de bezoekers van Brooklyns Prospect Park die willen ontsnappen aan de herrie van de stad. De serie Plastic Age van Alexy Schlyk toont op humoristische en satirische wijze mogelijke oplossingen voor het plastic probleem.

Jong talent

Naast belangrijke internationale namen is BredaPhoto Festival bij uitstek een platform voor jong talent. BredaPhoto runt in samenwerking met negen verschillende Europese kunstacademies een talentontwikkelingsprogramma: het BredaPhoto International Talent Program (ITP). Via dit programma worden negen academiestudenten geselecteerd om hun werk samen met deelnemende kunstenaars op het festival te exposeren. Ook ondersteunt BredaPhoto drie talenten die al afgestudeerd zijn in hun verdere ontwikkeling als kunstenaar via het tweejarig Support Program. Zij krijgen eveneens een plek op het festival.

In nauwe samenwerking met de stichting Forhanna is er daarnaast bijzondere steun voor Kevin Osepa. Drie jaar lang hebben BredaPhoto en Forhanna hem ondersteund bij de ontwikkeling van zijn project Klof, Bario di Spiritu waarin hij het gezamenlijke slavernijverleden van Nederland en de Caraïben vanuit een alternatief perspectief belicht en daarmee bespreekbaar maakt. Osepa toont het project op BredaPhoto 2022 voor het eerst in zijn geheel.

Genieten in Breda

Breda is al twintig jaar de thuisbasis van BredaPhoto. Deze editie vormt het historische stadscentrum met locaties als de Grote Kerk, Chassé Park en de StadsGalerij een hotspot voor het festival. Een tweede festivalkern is het industriële en creatieve Belcrum gebied. Naast een scala aan lens-based werk kun je op BredaPhoto ook genieten van rondleidingen, interactieve workshops, fietstours en artist talks.