Bekijk en beluister nu alvast de audiotour van CANDID. De tentoonstelling CANDID, met het werk van vier aanstomende fotografen: Giedo van der Zwan (1967), Mirjam Rosa (1982), Merel Schoneveld (1983) en Sandra Uittenbogaart (1975), toont een selectie van ruim zeventig foto’s van het hedendaagse strandleven vanuit een niet alledaags perspectief.

De audiotour is door de fotografen zelf ingesproken. Zij nemen je mee in de verhalen achter de foto’s en hun werkwijze als collectief. Giedo van der Zwan richt zijn scherpe lens op nietsvermoedende dagjesmensen, resulterend in indringende en tegelijkertijd intieme beelden; Mirjam Rosa zit de mensen letterlijk op de huid, waaruit een rauw, intrigerend portret ontstaat; Sandra Uittenbogaart weet keer op keer de chaos van het strandleven te vangen in harmonieuze, verstilde beelden; en Merel Schoneveld vertaalt haar beleving van de badplaats in krachtige zwart-wit composities die zowel vervreemdend als poëtisch aandoen. Samen geven ze een tijdsbeeld van de badplaats, actueel op het moment van maken, maar sneller dan verwacht een nostalgisch beeld geworden.

Praktisch

De audiotour is beschikbaar via onze website: www.panorama-mesdag.nl

De tentoonstelling CANDID is van 2 juni tot en met 28 februari te zien in museum Panorama Mesdag.

Boek je ticket online zodat je de tentoonstelling op een rustige en veilige manier kunt bewonderen!