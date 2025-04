Tentoonstelling Scarlett Hooft Graafland in Panorama Mesdag

terug

Museum Panorama Mesdag presenteert de tentoonstelling Scarlett Hooft Graafland. Mesmerizing: een reis door het betoverende fotografische werk van deze hedendaagse kunstenaar. Scarlett Hooft Graafland (1973) fotografeert magische landschappen in de meest afgelegen gebieden ter wereld. Als een nomade beweegt ze zich van IJsland tot Madagaskar en van Bolivia tot Turkije. Op die afgelegen plekken werkt ze samen met de lokale bevolking en ensceneert ze kleurrijke en vaak raadselachtige performances en installaties. Het is voor het eerst dat haar oeuvre te zien is in een museale overzichtstentoonstelling.

De tentoonstelling Scarlett Hooft Graafland. Mesmerizing is vanaf 29 maart 2025 geopend voor publiek.

© Scarlett Hooft Graafland, Farewell-My-Freeman-Friend-2013-2025

Nieuw werk

Naast vele hoogtepunten uit haar bestaand werk wordt ook nieuw werk getoond, waaronder Farewell my Freeman Friend, dat Hooft Graafland speciaal maakte voor deze tentoonstelling. Dit beeld, van een witte bal die langzaam wegdrijft op een kano in de Indische Oceaan, ten westen van Madagaskar, is verrijkt met borduurwerk en wordt beschenen door dynamisch bewegend licht – een primeur. ‘Ik heb hiermee echt een nieuwe stap gezet in mijn werk. Door deze extra dimensie toe te voegen, ontstaat er nog meer beweging in het werk. Het is alsof een toverstokje over het kunstwerk gaat‘, zegt Hooft Graafland.

© Scarlett Hooft Graafland, Pink Lady 2015

Duizelingwekkend

De tentoonstelling toont ook een recente serie foto’s gemaakt in Turkije van ogenschijnlijk zwevende mensen. In deze serie werkte Hooft Graafland met een vaste ploeg circusmensen en een trampoline. ‘Het lijkt alledaags, een man die ontspannen boven de horizon ligt, maar als je weet dat deze houding is uitgevoerd tijdens een duizelingwekkend moeilijke sprong in de lucht, kijk je er heel anders naar. Het beeld zet de werkelijkheid op scherp’, zegt Adrienne Quarles van Ufford, hoofd museale zaken bij Museum Panorama Mesdag, en conservator van de tentoonstelling.

Kracht van het landschap

Net als Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) dat deed met zijn iconische Panorama van Scheveningen zoekt Hooft Graafland de kracht van het landschap op en weet zij de grootsheid en poëzie van uitgestrekte natuurgebieden vast te leggen. Met een subtiele mix van humor en verwondering raakt ze maatschappelijke thema’s aan, zoals klimaatverandering, ongelijkheid en de positie van vrouwen waardoor haar werk altijd hoopvol en inspirerend blijft. Museumdirecteur Minke Schat: ‘Scarlett Hooft Graafland reist licht, maar haar beelden dragen gewicht. Net als het werk van het kunstenaarsechtpaar Mesdag nodigt de kunst van Hooft Graafland uit tot reflectie. Niet alleen over onszelf en onze verbinding met de natuur, maar ook over maatschappelijke vraagstukken. Dit sluit aan bij de missie van het museum om nieuwe gezichtspunten te bieden. En dat mag schuren’.

Analoog en puur

Scarlett Hooft Graafland fotografeert analoog en past geen digitale bewerking toe. ‘Het gaat mij om de echtheid’, zegt Hooft Graafland, ‘en de magische werking die daarvanuit kan gaan. Daarom fotografeer ik nog steeds met een analoge camera. Ik houd ervan dat foto’s het natuurlijke moment vastleggen, als pure registratie van een situatie‘.

Verhalenvanger

In de tentoonstelling is een speciale wand ingericht waar bezoekers op een fotokaart iets kunnen schrijven, dichten of tekenen aan de persoon op de foto. De kaarten brengen nieuwe verhalen samen aan de wand. Zo worden nieuwe ideeën, gedachten en interpretaties ‘gevangen’. Tegelijkertijd wil het museum hiermee een dialoog tussen bezoekers stimuleren. Het museum publiceert tijdens en na afloop van de tentoonstelling een bloemlezing uit deze verzamelde verhalen.

Film en publicatie

In een korte film, te zien in de tentoonstelling, vertelt Hooft Graafland in haar Amsterdamse atelier over haar werk- en maakproces. Bij de tentoonstelling verschijnt de gelijknamige publicatie Scarlett Hooft Graafland. Mesmerizing. Auteurs zijn Adrienne Quarles van Ufford, Scarlett Hooft Graafland en Cathelijne Blok. Uitgeverij Waanders. Prijs 25 euro.

Over Scarlett Hooft Graafland

Scarlett Hooft Graafland studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en aan de Parsons School of Design in New York. Zij werd opgeleid tot beeldhouwer en begon te fotograferen om haar installaties vast te leggen. Het werk van Scarlett Hooft Graafland is opgenomen in museale collecties van onder andere Fotografiska, Stockholm, Huis Marseille Museum, Amsterdam, Museo Nacional de Arte, La Paz, CAMP Contemporary Art Museum of Palestina, Jerusalem, Museum Voorlinden, Wassenaar, als ook in de collecties van het Amsterdam UMC, de Nederlandse ambassades in Dubai en Brussel, de Nederlandse Bank, New York Public Library Collection, UBS Zurich, Statoil, Stavanger en FNAC, Parijs.

