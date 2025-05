Scarlett Hooft Graafland – Mesmerizing

terug

De tentoonstelling Mesmerizing is een reis door het betoverende fotografisch werk van hedendaagse kunstenaar Scarlett Hooft Graafland (1973). Naast de vele hoogtepunten uit haar oeuvre is er ook nieuw werk te zien, dat zij speciaal voor deze tentoonstelling maakte zoals Farewell my Freeman Friend, een met borduurwerk verrijkte foto, die wordt beschenen door dynamisch licht.

© Scarlett Hooft Graafland

Niets is wat het lijkt, illusie en werkelijkheid smelten samen. Haar foto’s spelen met de perceptie van de kijker. Ze overstijgt met haar fotografie de werkelijkheid. En dat is knap, want ze werkt niet digitaal, alle beelden zijn echt, gefotografeerd met haar analoge camera en niet achteraf bewerkt.

Zoutvlaktes, ijskappen en woestijnen: Hooft Graafland fotografeert magische landschappen in de meest afgelegen gebieden ter wereld. Net als Hendrik Willem Mesdag (1831) dat deed met zijn iconische Panorama, weet Scarlett met ieder beeld telkens een nieuwe wereld te scheppen van kleurrijke, verwonderende landschappen en voorstellingen, vaak in samenwerking met de lokale bevolking.

Achter de schoonheid van haar foto’s liggen onverwachte verhalen besloten. Met humor en verwondering raakt ze actuele onderwerpen aan zoals klimaatverandering, ongelijkheid of de positie van vrouwen waardoor haar werk altijd hoopvol en inspirerend blijft.

Museum Panorama Mesdag | 29 Maart – 31 augustus 2025

