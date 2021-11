Iedereen heeft de wens om te herinneren en zelf herinnerd te worden. Dit is een hele oude en menselijke behoefte. In de oudheid maakte men daarom portretten en in het huidige straatbeeld is de selfie niet meer weg te denken. Ergens daar tussenin, rond 1500, begon de eerste echte bloei van het portret in Europa.

Zie je mij? En hoe zie je mij dan? Machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Steeds meer mensen lieten zich in de 15de en 16de eeuw vereeuwigen. De tentoonstelling ‘Vergeet me niet’ gaat over ambities, verlangen, verlies, en hoe mensen herinnerd willen worden.

Niet eerder werden in Nederland zoveel renaissanceportretten verzameld op een plek. Ruim honderd topstukken van bekende kunstenaars als Holbein, Dürer, Memling, Titiaan en Veronese zijn in de tentoonstelling te bewonderen. Een van de hoogtepunten is een portret van Petrus Christus. Het is een portret van een jonge vrouw (ca. 1470), dat voor het eerst in bijna dertig jaar wordt uitgeleend door de Gemäldegalerie in Berlijn.

Evenals nu, wilden de geportretteerden zichzelf destijds zo gunstig mogelijk laten neerzetten. Ieder onderdeel van de compositie werd geregisseerd; gezichtsuitdrukking, symboliek, houding, achtergrond en kleding. Waar voor de een schoonheid het belangrijkste was, wilde de ander gezag uitstralen. Zo onderstreepte Karel V zijn macht door zich te laten vereeuwigen als Romeinse keizer. De tentoonstelling belicht hoe de mensen wilden overkomen aan de hand van thema’s als schoonheid, gezag, ambitie, liefde, familie, kennis en geloof. Hoe zou jij herinnerd willen worden?

Wil je meer weten? Luister de podcast over Vergeet me niet of bekijk de verhalen op de website van het Rijksmuseum. Voor meer diepgang zijn er bij de tentoonstelling rondleidingen of een audiotour. Ook kun je met de hele familie het gratis familiespel ‘Wie ben ik?’ spelen.

Meer informatie

De tentoonstelling vindt plaats van 1 oktober tot en met 16 januari. Het is een tentoonstelling zonder toeslag, maar er wordt wel gevraagd om een starttijd te reserveren. Neem een kijkje op de website voor meer informatie.