Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 21 september 2024 tot en met 2 februari 2025 een overzichtstentoonstelling van de Amerikaanse documentaire fotograaf Joseph Rodriguez. De expositie ‘We’re all People’ toont 75 indringende foto’s van veelal gemarginaliseerde groepen mensen en hun worstelingen in het alledaagse leven. De beelden zijn in de jaren ’80 en ’90 gemaakt in met name New York City en Los Angeles.

© Joseph Rodriguez

Met zijn omvangrijke en indrukwekkende oeuvre geniet Joseph Rodriguez internationale bekendheid binnen de fotografiewereld. Als humanist en visual storyteller documenteert hij vaak mensen die volgens de norm aan de onderkant van de maatschappij leven. Hij hoopt dat zijn werk inzicht kan geven in het leven van deze gemeenschappen en bijdraagt tot meer wederzijds begrip.

Voor het eerste Europese retrospectief van Rodriguez is een selectie gemaakt uit vijf iconische series: TAXI, Spanish Harlem, Juvenile, East Side Stories en LAPD. Deze projecten laten de ontwikkeling van Rodriguez als sociaal documentaire fotograaf zien. Gastcurator van de tentoonstelling ‘We’re all People’ is de Duitse galeriehouder Bene Taschen uit Keulen.

Als taxichauffeur legde Rodriguez van 1977 tot 1987 vanuit zijn auto het bruisende leven in New York vast. In zijn woonplaats portretteerde hij in de jaren ’80 ook de Latijns-Amerikaanse inwoners van de wijk Spanish Harlem. De Juvenile serie toont jonge delinquenten en betrokkenen in het rechtssysteem. In Oost-Los Angeles gaf de fotograaf bendeleden een menselijk gezicht en in dezelfde stad volgde hij in 1994 politieagenten tijdens hun werk, vlak na de Rodney King rellen.

De fotograaf en docent is bevriend met Jamel Shabazz, die in 2020 in het museum exposeerde. Ze delen een bijzonder verleden en kennen de beruchte gevangenis Rikers Island in New York erg goed. Tijdens de tentoonstelling participeert Joseph Rodriguez vanuit Maastricht in een speciaal ontwikkeld fotografieproject met gedetineerden uit de Penitentiaire Inrichting in Sittard.

Joseph Rodriguez (Brooklyn, New York, 1951) volgde een opleiding fotografie aan de School of Visual Arts en het International Center of Photography (ICP) in New York. De fotograaf exposeert in musea en galeries, en op festivals. Zijn bekroonde werk is gepubliceerd in toonaangevende magazines als Esquire, GQ, National Geographic, Newsweek, The New York Times Magazine, Der Spiegel, Stern en TIME. Ook zijn foto’s opgenomen in de collecties van het Albertina Museum in Wenen, Museum Ludwig in Keulen, Los Angeles County Museum of Art (LACMA) en Smithsonian American Art Museum in Washington. Rodriguez woont en werkt in New York.

