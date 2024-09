terug

In het kader van De Mix Nederland, waarbij historische fotocollecties inspiratiebron zijn voor hedendaagse fotografen, opent op 28 september 2024 op het station van Utrecht Centraal en op het Stadhuisplein in Utrecht De Mix Nederland ‘Sisterhood – a modern perspective on feminism’.

© Esther Kroon

Voor deze Utrechtse editie van is het werk van Esther Kroon (1966-1992) zowel inspiratiebron als onderdeel van de tentoonstelling. Het fotografenduo Vilain & Gai bestaande uit Tatiana Stoute (1987) & Atlynn Vrolijk (1984) heeft nieuwe werken gecreëerd die in dialoog staan met haar fotografie. In De Mix Nederland ‘Sisterhood’ benaderen Vilain & Gai klassiek feministische vraagstukken veelal met een knipoog: dit houdt de thema’s luchtig, waardoor ze een breed scala aan mensen en ideologieën kunnen aanspreken. Humor wordt ingezet om stereotyperende beelden over vrouwelijkheid te adresseren en te bevragen. Tegelijkertijd is humor cultuur- en groepsgebonden en laat humor altijd zien hoe macht werkt: voor wie wordt het beeld gemaakt, wie kan erom lachen en wie misschien niet? Vilain & Gai opereren vanuit een dominant gedachtegoed waarbij ze op subversieve wijze gebruikmaken van stereotyperende beelden van mannen en vrouwen. Het risico is echter wel dat de knipoog door de kijker wordt gemist. Bij het speels herhalen van het stereotype zou het stereotype het mogelijkerwijs toch kunnen winnen van het spel. De vraag die het werk van Vilain & Gai de kijker daarom op prikkelende wijze meegeeft is: hoe voorkom je de valkuil dat subversieve beelden onbedoeld conventionele ideeën over feminisme en vrouwelijkheid bevestigen, in plaats van ze te ontmantelen? De Mix Nederland ‘Sisterhood’ is de Utrechtse en twaalfde editie in een serie van twaalf tentoonstellingen van De Mix Nederland. Bij iedere editie wordt historische fotografie gebruikt als bron van inspiratie door hedendaagse Nederlandse fotografen. Een initiatief van stichting Beeldmix samen met NS, ProRail, NFM, UU en HKU. Met twee tentoonstellingslocaties: station Utrecht Centraal (stationsplein oost) en op locatie Stadhuisplein / Korte Minrebroederstraat. De fototentoonstelling bekijk je van 28 september 2024 t/m 28 november 2024. Je kunt de beide tentoonstellingen gratis bezoeken.

© Vilain & Gai

De Mix Nederland ‘Sisterhood’ is de Utrechtse en twaalfde editie in een serie van twaalf tentoonstellingen van De Mix Nederland. Bij iedere editie wordt historische fotografie gebruikt als bron van inspiratie door hedendaagse Nederlandse fotografen. Een initiatief van stichting Beeldmix samen met NS, ProRail, NFM, UU en HKU. Met twee tentoonstellingslocaties: station Utrecht Centraal (stationsplein oost) en op locatie Stadhuisplein / Korte Minrebroederstraat. De fototentoonstelling bekijk je van 28 september 2024 t/m 28 november 2024. Je kunt de beide tentoonstellingen gratis bezoeken.

beeldmix.nl