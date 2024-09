terug

Bildhalle kondigt de tentoonstelling I SEE YOU – 14 ARTISTS IN A DIALOGUE aan in samenwerking met Harper’s Bazaar NL. Dit ter gelegenheid van de opening van het culturele seizoen en het is verbindingen te bevorderen, gesprekken op gang te brengen en het gemeenschapsgevoel te versterken. Te zien tot: 19 oktober in Amsterdam.

© Paul Cupido, Courtesy of Bildhalle

7 kunstenaars

De tentoonstelling toont werken van 7 kunstenaars die Bildhalle vertegenwoordigt, die elk een collega-kunstenaar hebben uitgenodigd wiens werk ze bewonderen of graag zouden steunen, om naast hun eigen werk te presenteren. In totaal nemen 8 vrouwen en 7 mannen deel, waaronder gevestigde en opkomende talenten die werken in schilderkunst, textiel, keramiek en fotografie. Door een dialoog te faciliteren tussen kunstenaars van verschillende generaties en niveaus van erkenning, bevordert de tentoonstelling een gevoel van gedeelde gemeenschap en steun.

© Albarran Cabrera, Polarized, 2024

Waardering en verbinding

I SEE YOU is een reflectie op een dialoog die verwijst naar waardering en echte verbinding. Het is een directe erkenning van de ‘ander’. Enerzijds brengt het de emotionele en fysieke ruimtelijkheid van de relatie tussen twee kunstenaars in kaart. Maar de titel I SEE YOU reikt verder dan de artistieke relatie: het is tegelijkertijd een zachte verwijzing naar de sterke samenwerking tussen Miluska van t‘ Lam (hoofdredacteur van Harper’s Bazaar NL) & Mirjam Cavegn (oprichter en eigenaar van Bildhalle). Het weerspiegelt ook de relatie tussen de kijker en de kunst.

© Bastiaan Woudt, Show, 2022

I SEE YOU markeert het begin van een reeks tentoonstellingen, met plannen om – na de opening van de Bildhalle-locatie in Amsterdam in 2020 – de uitwisseling tussen Nederland en Zwitserland verder uit te breiden. Deze toewijding aan internationale samenwerking wordt weerspiegeld in de toekomstige reis van de tentoonstelling naar Zürich.

Pieter Henket, Birds, Mexico, 2021

In dialoog gaan:

Albarrán Cabrera x Richard Caldicott

Paul Cupido x Eloïse Labarbe-Lafon

Casper Faassen x Yael Laroes

Pieter Henket x Frans Franciscus

Mona Kuhn x Kim McCarty

Margaret Lansink x Leonieke Kormelink

Bastiaan Woudt x Nanda Hagenaars

