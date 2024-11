NIKON Z50II DX-FORMAAT SYSTEEMCAMERA

terug

Nikon kondigt met trots de Z50II APS-C-/DX-formaat systeemcamera aan. Deze nieuwe camera is compact en licht, bevat de krachtige technologie van modellen uit het hogere segment en biedt bijzonder gebruiksgemak. Hierdoor is de Z50II een uitstekende allrounder en een uitkomst voor beginnende contentmakers. Foto’s, video’s, vlogs, livestreaming – het kan allemaal met de talloze functies van de Z50II. Zelfs degenen die voor het eerst een camera gebruiken, kunnen afscheid nemen van hun smartphone en hun beste creatieve zelf naar boven halen.

De Z50II-systeemcamera wordt ondersteund door de EXPEED 7-beeldprocessor – dezelfde processor als die van de topklasse Z9-camera – en is voorzien van Nikon’s eigen deep learning-technologie, waardoor je moeiteloos prachtige foto’s en video’s maakt. De camera kan automatisch negen verschillende soorten onderwerpen herkennen en zelfs snelle, onvoorspelbare bewegingen van het onderwerp op intelligente wijze volgen. De Z50II is daarnaast voorzien van de helderste elektronische zoeker (EVF) in zijn klasse1 waardoor je op nog fijnere wijze composities maakt. De heldere EVF is gemaakt voor de echte wereld en brengt alle details duidelijk in beeld, zelfs bij opnamen in fel zonlicht, donkere omgevingen of veranderende lichtomstandigheden.

Een van de creatieve functies die deze camera zo geschikt maakt voor content creators zijn de gebruiksvriendelijke Picture Control-voorinstellingen voor styling van foto’s en video’s tijdens de opname. Met daarnaast gratis toegang tot Nikon Imaging Cloud kunnen gebruikers exclusieve beeldbewerkingsrecepten en kleurinstellingen rechtstreeks naar hun camera downloaden. Een speciale knop op de Z50II brengt hen rechtstreeks naar de Picture Controls: de effecten zijn in realtime zichtbaar en het is eenvoudig om tijdens het fotograferen door de verschillende filters te bladeren.

Voor vloggers en videostreamers is de Z50II ideaal, het is namelijk de eerste Nikon Z-camera met een Product Review Mode. Hiermee kun je de focus automatisch vloeiend verschuiven tussen jezelf en voorwerpen die je voor je houdt, perfect voor productreviews. De Z50II is ook de eerste Z-camera met een video-zelfontspanner die een vertraging mogelijk maakt voordat de opname start. Bovendien hebben vloggers en videostreamers maar één kabel nodig om de Z50II als webcam te gebruiken op hun smartphone of laptop en direct te streamen naar hun favoriete platform.

Overzicht van belangrijke kenmerken: Z50II

Picture Controls knop: speciale knop voor het bladeren door de Picture Control-voorinstellingen. Pas de stijl van foto’s en video’s eenvoudig aan tijdens het maken van opnamen.

Creatieve inspiratie met Nikon Imaging Cloud: download gratis exclusieve beeldbewerkingsrecepten en kleurinstellingen rechtstreeks op de Z50II.

Schitterende details bij weinig licht: ISO tot 51200 voor foto’s en 25600 voor video’s. EXPEED 7 zorgt voor betere prestaties en meer details bij hoge ISO-waarden.

4K-video met veel details: maak opnamen in 4K/30p (oversampled van 5,6K) of film snelle actie in 4K/60p video met crop.

Heldere EVF met hoge resolutie: de elektronische zoeker met 1000 cd/m2 is ongeveer twee keer zo helder als de EVF in de voorganger van deze camera (de Z50).

3,2 inch kantelbare monitor met touchscreen: biedt een duidelijk beeld vanuit elke hoek en is naar voren gericht voor eenvoudiger vloggen. Raak het scherm aan om scherp te stellen, instellingen te wijzigen en meer.

Intelligente autofocus: betrouwbare herkenning van 9 soorten onderwerpen (mensen, honden, katten, vogels, vliegtuigen, auto’s, motorfietsen, fietsen en treinen).

Geavanceerde AF-A-modus: merkt zelfs de subtielste beweging op om van AF-S (voor stilstaande onderwerpen) naar AF-C (voor bewegende onderwerpen) te gaan als dat nodig is.

Tot 30 bps met voor-ontspanopnamen: de camera neemt beelden op die zijn gebufferd tot één seconde voordat de ontspanknop volledig wordt ingedrukt in de ontspanstand High-Speed Frame Capture+ (C30).

Product Review Mode voor video: de focus wordt soepel verlegd naar items die op de voorgrond van de video worden getoond.

Hi-Res Zoom: digitaal inzoomen, zonder verlies van beeldkwaliteit, bij het opnemen van video met een NIKKOR Z-objectief.2

Elektronische vibratiereductie: voor stabielere opnamen uit de hand bij het maken van video-opnamen met een NIKKOR Z-objectief.

Beter geluid: voorzien van een aansluiting van 3,5 mm voor een externe stereomicrofoon en een hoofdtelefoonaansluiting.

Ingebouwde flitser: zeer handig voor nachtscènes of wanneer een onderwerp tegenlicht of afsteekt tegen de achtergrond.

Zeer handzaam: weegt slechts 495 g (alleen camerabody) en heeft een comfortabele en stevige grip.

Beschikbaarheid en prijs

De Nikon Z50II is vanaf eind november 2024 verkrijgbaar voor een adviesprijs van EUR 999,-.

