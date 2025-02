Nikon introduceert Nikkor Z 35mm F/1.2 S

terug

Nikon breidt zijn premium assortiment krachtige f/1.2-objectieven uit met de NIKKOR Z 35mm f/1.2 S. Met zijn zeer grote maximale diafragma van f/1.2 en uitmuntend oplossend vermogen biedt dit lichtsterke professionele S-Line-objectief nieuwe creatieve mogelijkheden voor visuele story tellers die werken met foto’s of video’s. Het objectief is ideaal voor het vastleggen van mode, reportage, kunst, evenementen en documentaires.

Zurab Kiknadze, productmanager bij Nikon Europe “De brandpuntsafstand van 35 mm wordt al sinds de begindagen gekoesterd door fotografen en filmmakers. Dankzij de ongelooflijke capaciteit van de Z-vatting om meer licht te vangen kunnen we nu met trots de meest verfijnde versie van een objectief van 35 mm tot nu toe uitbrengen. Met een meesterlijk optisch ontwerp en een extreem helder diafragma is dit full-frame S-Line-objectief ontworpen voor visuele verhalenvertellers die alleen het allerbeste willen. Ik kan niet wachten om te zien hoe de meesters van het vak de NIKKOR Z 35mm f/1.2 S in de toekomst gaan gebruiken om de prachtigste opnamen te maken”.

Overzicht van belangrijke kenmerken: NIKKOR Z 35mm f/1.2 S

Klassieke brandpuntsafstand van 35 mm, meesterlijke beeldreproductie: fenomenaal oplossend vermogen voor een gedetailleerde, nauwkeurige reproductie van onderwerpen op elke scherpstelafstand. De helderheid van kleur en contrast in het hele beeld is uitzonderlijk.

Zeer groot maximaal diafragma van f/1.2: voor uitstekende esthetische controle bij elk soort licht. Je kunt het kleinste stukje van een onderwerp scherp in beeld brengen tegen een vloeiende bokeh, zelfs als je van dichtbij fotografeert.

Sublieme bokeh: de elf afgeronde diafragmabladen en het geavanceerde optische ontwerp zorgen voor een prachtig ronde, zachte bokeh zonder kleurranden, zelfs niet rond puntlichtbronnen.

Nauwkeurige S-Line-optiek: de optische formule bestaat uit 17 elementen in 15 groepen. Gespecialiseerde ED- en SR-lenselementen werken samen om lichtdispersie tegen te gaan en kleurranden, vertekening en aberraties te voorkomen.

Uitzonderlijke helderheid: Nikons meest geavanceerde anti-reflecterende coatings, Meso Amorf coating, ARNEO coating en Nano Crystal coating verminderen lichtvlekken en beeldschaduwen voor een helderder beeld, zelfs bij tegenlicht.

De favoriet van een filmmaker: de klassieke brandpuntsafstand van 35 mm in combinatie met het grote diafragma van f/1.2 zorgen ervoor dat filmmakers het verhaal met vloeiende precisie vorm kunnen geven. Focus breathing wordt onderdrukt, en lineaire scherpstelling kan worden ingeschakeld voor gecontroleerd handmatig scherpstellen via de scherpstelring.

Snelle, haarscherpe AF: het meervoudig scherpstelsysteem biedt een ongelooflijke precisie en snelheid, zelfs wanneer je werkt met een zeer kleine scherptediepte. Dubbele stappenmotoren zorgen voor snelle continue aanpassingen om het focuspunt scherp te houden.

Moeiteloze bediening: twee L-Fn-knoppen zijn perfect geplaatst voor horizontale en verticale opnamen. De grote, geribbelde scherpstelring werkt soepel en de instelring is volledig aanpasbaar.

Robuust: de stevige camerabody is goed afgedicht bij de cilinderverbindingen en knoppen, en een rubberen pakking voorkomt dat stof, vuil of vocht in de objectiefvatting komt.1

Geschikt voor filters van 82 mm: de NIKKOR Z 35mm f/1.2 S is geschikt voor hetzelfde brede assortiment opschroefbare filters van 82 mm als S-Line f/1.2-objectieven van 50 mm en 85 mm.

Deel van het S-Line f/1.2-drietal: scherptediepte, kleurechtheid, toon, bokeh, perspectieven verschuiven met behoud van ongelooflijk consistente beeldkenmerken op de NIKKOR Z f/1.2 S-Line-objectieven van 50 mm, 85 mm en 35 mm.

Beschikbaarheid en prijs

De NIKKOR Z 35mm f/1.2 S is vanaf eind februari 2025 verkrijgbaar voor een adviesprijs van EUR 3.249,-.

