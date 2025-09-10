NIKON | RED Introduceert ZR: de alles-in-één Cinema-camera

terug

Nikon | RED breidt de Z CINEMA-lijn uit met de ZR full-frame cinemacamera. De ZR is speciaal ontworpen voor filmmakers en creatieve professionals die veel onderweg zijn. Het is de lichtste alles-in-één cinemacamera die momenteel beschikbaar is1 en levert uitzonderlijke filmische prestaties. Dankzij de 6K full-frame sensor, gerenommeerde RED-kleurwetenschap, grote monitor op de camera en de interne 32-bits float-audio kunnen gebruikers die met de geheel nieuwe ZR filmen, verbluffende beelden en zuiver geluid vastleggen zonder dat externe apparatuur nodig is.

Van zorgvuldig geregisseerde scènes tot spontane videobeelden: de ZR is het perfecte hulpmiddel voor verhalenvertellers die hun videoproducties naar een hoger niveau willen tillen. Opnames tot 6K/60p in de camera en een volledige reeks professionele video-opnameformaten bieden de flexibiliteit om te leveren voor vrijwel elk platform of elke workflow. Opvallende kenmerken zijn onder meer een exclusieve R3D NE-codec, die de gerenommeerde RED-kleurwetenschap naar Nikon brengt. Bovendien beschikt de ZR over een Dual Base ISO van 800/6400, waardoor het dynamische bereik van de sensor van meer dan 15 stops behouden blijft voor maximale details in hoge lichten en schaduwen.

Voor flexibele opstellingen is de 4-inch kantelbare monitor van de ZR een enorme troef. Het grote, heldere scherm fungeert als een uitgebreide bedieningshub en ondersteunt het DCI-P3-kleurengamma voor nauwkeurige kleurenreproductie op de set. Omdat beeld slechts de helft van het verhaal is, onderscheidt de ZR zich ook als de eerste camera ter wereld1 door interne 32-bits float-audio-opname te bieden. Het dynamische bereik van 32-bits audio is zo groot dat de niveaus tijdens het filmen niet constant hoeven te worden gecontroleerd: geluid kan vrij worden opgenomen en de niveaus kunnen achteraf worden aangepast zonder clipping.

Andere professionele ZR-functies zijn onder meer volledige weerbestendigheid en een ruime keuze aan objectieven, dankzij de compatibiliteit met zowel Nikon-objectieven als objectieven van derden. Bovendien biedt de ZR uitgebreide systeemuitbreidingsmogelijkheden en de nieuwe ME-D10 digitale shotgunmicrofoon van Nikon zorgt voor een rijke, directionele audio-opnames in een breed scala aan opnameomgevingen.

Zurab Kiknadze, productmanager bij Nikon Europe: “Vandaag onthullen we de eerste echte cinemacamera van Nikon. Onze samenwerking met RED werpt zijn vruchten af en de toekomst van de filmwereld ziet er rooskleurig uit!”

Overzicht van belangrijke functies: ZR-cinemacamera

Tot 6K/60p opnemen in de camera : flexibele beeldsnelheden en resoluties. Van filmische 24p tot 240p extreme slow motion. Van rijk gedetailleerde 6K tot scherpe, compacte 1080p.

: flexibele beeldsnelheden en resoluties. Van filmische 24p tot 240p extreme slow motion. Van rijk gedetailleerde 6K tot scherpe, compacte 1080p. Semi-gestapelde full-frame sensor : breed dynamisch bereik en hoge uitleessnelheden die rolling shutter-vertekening effectief minimaliseren.

: breed dynamisch bereik en hoge uitleessnelheden die rolling shutter-vertekening effectief minimaliseren. Gerenommeerde RED-kleurwetenschap : een exclusieve R3D NE-codec van RED biedt enorme vrijheid bij de nabewerking en maakt het mogelijk om ZR-beeldmateriaal te combineren met video die is opgenomen met een RED-camerasysteem.

: een exclusieve R3D NE-codec van RED biedt enorme vrijheid bij de nabewerking en maakt het mogelijk om ZR-beeldmateriaal te combineren met video die is opgenomen met een RED-camerasysteem. Grote, heldere 4-inch draai- en kantelbare monitor met touchscreen : ondersteunt het DCI-P3-kleurengamma en heeft een royaal 16:10-beeldformaat. De functies worden bediend met zachte, stille tikjes op het scherm en er kunnen maximaal 10 3D-LUT’s in de camera worden geladen om tijdens het filmen op de monitor te bekijken.

: ondersteunt het DCI-P3-kleurengamma en heeft een royaal 16:10-beeldformaat. De functies worden bediend met zachte, stille tikjes op het scherm en er kunnen maximaal 10 3D-LUT’s in de camera worden geladen om tijdens het filmen op de monitor te bekijken. Dual Base ISO van 800/6400: bij opnamen in Log3G10. Het brede dynamische bereik van meer dan 15 stops van de sensor blijft behouden bij beide basis-ISO-waarden.

bij opnamen in Log3G10. Het brede dynamische bereik van meer dan 15 stops van de sensor blijft behouden bij beide basis-ISO-waarden. 32-bits float-audio-opname in de camera: neem geluid vrij op met de interne microfoons van de camera of een compatibele externe microfoon en pas de niveaus achteraf aan zonder clipping.

neem geluid vrij op met de interne microfoons van de camera of een compatibele externe microfoon en pas de niveaus achteraf aan zonder clipping. Filmische videostanden en eigen RED Picture Controls: met 4 creatieve videostanden en 9 eigen RED-voorinstellingen voor content met een filmische look en feel, rechtstreeks uit de camera.

met 4 creatieve videostanden en 9 eigen RED-voorinstellingen voor content met een filmische look en feel, rechtstreeks uit de camera. Snelle, intelligente AF: snel, nauwkeurig, betrouwbaar en aanpasbaar. Intelligente onderwerpdetectie en -tracking, aangepaste breedveld-AF en selecteerbare AF-snelheden voor vloeiende, herhaalbare focusovergangen.

snel, nauwkeurig, betrouwbaar en aanpasbaar. Intelligente onderwerpdetectie en -tracking, aangepaste breedveld-AF en selecteerbare AF-snelheden voor vloeiende, herhaalbare focusovergangen. In-body beeldstabilisatie over 5 assen: Nikons vibratiereductie met beeldsensorverschuiving houdt de opnamen stabiel.

Nikons vibratiereductie met beeldsensorverschuiving houdt de opnamen stabiel. C orrectie van focus breathing : voor vloeiendere, natuurlijker ogende overgangen.

: voor vloeiendere, natuurlijker ogende overgangen. Lange opnametijden: een innovatief ontwerp van de camerabody voert warmte efficiënt en geruisloos af.

een innovatief ontwerp van de camerabody voert warmte efficiënt en geruisloos af. Licht, stevig : de ZR weegt circa 540 gram (alleen de camerabody) en is volledig weerbestendig.

de ZR weegt circa 540 gram (alleen de camerabody) en is volledig weerbestendig. Z-vatting voor flexibiliteit in objectiefkeuze: bevestig elk Nikkor Z-objectief, elk objectief met F-vatting van Nikon en een breed scala aan objectieven van derden.

bevestig elk Nikkor Z-objectief, elk objectief met F-vatting van Nikon en een breed scala aan objectieven van derden. Uitbreidbaar: Met Nikon-accessoires en accessoires van partnermerken kan de ZR centraal worden gesteld een uitgebreide videorig.

Met Nikon-accessoires en accessoires van partnermerken kan de ZR centraal worden gesteld een uitgebreide videorig. Nieuwe ME-D10 digitale shotgunmicrofoon: Compatibel met het 32-bits float-audioformaat en beschikt over een signaal-ruisverhouding van 77 dB voor geluid zonder vervorming.

RED Digital Cinema, Inc. lanceert de V-RAPTOR XE

RED Digital Cinema, Inc., een dochteronderneming van Nikon Corporation, is verheugd de lancering2 aan te kondigen van de nieuwe V-RAPTOR XE digitale cinema camera, die op 9 september 2025 is uitgebracht. Deze camera voegt zich bij de veelgeprezen Z CINEMA-lijn als een gestroomlijnde versie van de revolutionaire V-RAPTOR [X] en bevat de essentiële tools voor cinematisch verhalen vertellen. Ontworpen voor onafhankelijke makers die compromisloze beeldkwaliteit eisen, biedt de V-RAPTOR XE grootformaat bioscoopfuncties tegen een toegankelijker prijsniveau. De nieuwe camera behoudt RED’s toonaangevende 8K grootformaat (VV) global shutter-sensor uit de V-RAPTOR [X]-serie, wat zorgt voor de cinematische beeldkwaliteit, het dynamisch bereik en de prestaties bij weinig licht waar filmmakers wereldwijd op vertrouwen. Nikon en RED zullen met de Z CINEMA-lijn voldoen aan een breed scala aan behoeften in filmproductie.

Beschikbaarheid en prijs

De Nikon ZR body is vanaf eind oktober 2025 verkrijgbaar voor een adviesprijs van EUR 2349,-.

Bekijk ook deze items