De nieuwe NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II

Nikon introduceert het tweede generatie NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II-objectief. Dit krachtige zoomobjectief is volledig opnieuw ontworpen met een interne zoom, snellere autofocus en een nieuwe optische constructie. Het is nu lichter, scherper, beter uitgebalanceerd en beter geschikt voor video. Het is ’s werelds eerste professionele 24-70 mm full-frame objectief met een interne zoom, en met een gewicht van slechts 675 gram meteen ook het lichtste objectief in zijn klasse.

Het NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II-objectief is ontworpen om verhalenvertellers beter dan ooit tevoren in het veld te begeleiden. Het is zowel gemakkelijker te hanteren als robuuster dan zijn beroemde voorganger (de NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S). Dankzij het nieuwe interne zoommechanisme verschuift het zwaartepunt niet bij het wijzigen van de brandpuntsafstand: fotografen kunnen uit de hand zoomen zonder hun grip aan te passen en videografen hoeven het objectief niet opnieuw in balans te brengen wanneer ze een gimbal gebruiken. Bovendien zorgt de interne zoom ervoor dat er minder bewegende onderdelen worden blootgesteld aan de elementen en wordt de bescherming volledig geoptimaliseerd dankzijde professionele weerbestendige afdichting van Nikon.

Foto- en videografen zullen enorm profiteren van de volgende generatie meervoudige scherpstel- en optische systemen van Nikon. Dit is het eerste zoomobjectief in de Z-serie dat is uitgerust met Nikon’s Silky Swift Voice Coil Motor: de AF-prestaties zijn vijf keer sneller(2) en 50% stiller, en de focus-tracking is 60% sneller bij het zoomen. Ondertussen maakt het nieuwe optische ontwerp van de S-Line gebruik van minder elementen voor een groter effect, waardoor het licht prachtig wordt vastgelegd.

Een afgeronde diafragmaopening met 11 lamellen zorgt voor een meer cirkelvormig bokeh-effect en de beste Meso-amorf coating en ARNEO Coating van Nikon gaan beeldschaduwen en lichtvlekken tegen, waardoor je zonder zorgen in fel licht kunt fotograferen. Ook de close-upprestaties zijn aanzienlijk verbeterd: gebruikers van het nieuwe NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II-objectief kunnen dichter bij hun onderwerp komen dankzij een kortere minimale scherpstelafstand en een grotere vergrotingsfactor, plus het voordeel van een objectiefcilinder die niet uitschuift.

Zurab Kiknadze, productmanager bij Nikon Europe: “Na bijna een eeuw van optische innovaties met NIKKOR en zeven jaar van snelle vooruitgang met Nikon Z, introduceren we met trots het eerste NIKKOR Z objectief van de tweede generatie. Het NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II-objectief zit boordevol interessante verbeteringen die ervoor zorgen dat je beter dan ooit tevoren beelden kunt creëren.”

Beschikbaarheid en prijs

De NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II is vanaf midden september 2025 verkrijgbaar voor een adviesprijs van €2899,-.

