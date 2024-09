Nieuwe Nikkor Z 50mm f/1.4 – allesbehalve standaard

terug

Vandaag introduceert Nikon het NIKKOR Z 50mm f/1.4 full-frame objectief. Dit nieuwe lichtsterke objectief met vast brandpunt van 50 mm is ontworpen om een natuurlijk perspectief vast te leggen met buitengewoon detail. Het objectief is allesbehalve standaard: dankzij het grote diafragma van f/1.4, de scherpe optiek, de snelle autofocus en de indrukwekkende weergave, kunnen gebruikers hun creativiteit de vrije loop laten, terwijl ze hun onderwerpen of diverse taferelen vastleggen met verbluffende diepte, helderheid en scherpte bij elk licht.

Het NIKKOR Z 50mm f/1.4-objectief biedt geweldige flexibiliteit tijdens opnamen bij elk beschikbaar licht en is het perfecte allround objectief met vast brandpunt voor zowel creatieve alledaagse fotografie, als reis- en evenementfotografie. Van unieke portretten van mensen en stadsgezichten tot scherpe close-ups van details en texturen, het grote maximale diafragma van f/1.4 en de normale beeldhoek zorgen samen voor intuïtieve creativiteit op elk moment. Het snelle meervoudige scherpstelsysteem van Nikon richt zich nauwkeurig op onderwerpen, zelfs bij opnamen met f/1.4, en de indrukwekkende weergave van dit objectief zorgt ervoor dat kleuren levendig en authentiek zijn, het contrast helder en duidelijk is en de helderheid mooi gelijkmatig is over het hele beeld.

Fotografen en videografen die met open diafragma opnamen maken bij f/1.4 krijgen een grote, prachtig zachte bokeh, perfect voor portretten waarbij het onderwerp moet afsteken tegen de achtergrond, maar ook voor creatieve opnamen met tegenlicht. Daarnaast kunnen diverse situaties met weinig licht met perfect detail worden vastgelegd met lagere ISO’s en kunnen kortere sluitertijden worden gebruikt om actie vast te leggen zonder enige helderheid te verliezen. Voor degenen die indrukwekkende close-ups willen maken, biedt de kortste scherpstelafstand van slechts 0,37 m voldoende ruimte om het beeld te vullen of scherp te stellen op fijne details.

De NIKKOR Z 50mm f/1.4 is het tweede full-frame f/1.4-objectief in de Nikon Z-serie en heeft dezelfde grenzeloze handzaamheid als de NIKKOR Z 35mm f/1.4. Beide f/1.4-objectieven met vast brandpunt zijn zorgvuldig afgedicht voor een zorgeloze duurzaamheid en zijn licht genoeg om op een Nikon Z-camera te houden als je onderweg bent.

Zurab Kiknadze, productmanager bij Nikon Europe: “We zijn erg verheugd om dit standaardobjectief van 50 mm toe te voegen aan ons assortiment van toegankelijke f/1.4-objectieven met vast brandpunt. Het objectief biedt grenzeloze creativiteit en handzaamheid en is perfect te combineren met ons eerder gelanceerde f/1.4-objectief van 35 mm. Samen zijn deze compacte objectieven met vast brandpunt uit de Z-serie een ideale aanvulling in je cameratas waarmee je gemakkelijk kunt wisselen van groothoek en normale perspectieven, terwijl je hoge kwaliteit behoudt in je beelden.”

Overzicht van belangrijke kenmerken

Veelzijdig full-frame objectief met vast brandpunt van 50 mm: van intieme landschappen of stadsgezichten tot levendige straattaferelen. Van authentieke portretten en gedetailleerde close-ups tot vloeiende video’s. Het is vast te leggen met de brandpuntsafstand die veel gebruikt wordt vanwege de veelzijdigheid en een natuurlijk, onvervormd perspectief.

Groot diafragma van f/1.4 voor creatieve flexibiliteit: dit zorgt voor grote, prachtig vloeiende achtergrond- of voorgrond-bokeh en meer vrijheid om opnamen te maken van taferelen bij weinig licht. Leg meer details vast bij lagere ISO-instellingen en pak de actie zonder helderheid te verliezen.

Indrukwekkende weergave: of je nu opnamen maakt van dichtbij of op afstand, met open diafragma of kleiner diafragma, onderwerpen worden vastgelegd met echte diepte, helderheid en scherpte.

Snelle, stille autofocus: Leg momenten vast die anders in een oogwenk zouden verdwijnen. Dit objectief wordt aangestuurd door Nikons nauwkeurige meervoudige scherpstelsysteem en richt zich accuraat op onderwerpen, zelfs bij opnamen met f/1.4.

Kortste scherpstelafstand van 0,37 m: biedt voldoende ruimte om het beeld te vullen, fijne details te onthullen of comfortabel video op te nemen in kleine ruimtes.

Vast brandpunt voor video: dit objectief is geschikt voor gimbals of kooien en de normale beeldhoek is geweldig voor interviews en eerste-persoonsperspectieven. Focus breathing wordt onderdrukt en lineaire scherpstelling kan worden ingeschakeld voor gecontroleerd, nauwkeurig handmatig scherpstellen.

Intuïtieve bediening: de instelring zonder klikgeluid kan worden gebruikt om soepel diafragma, ISO, belichtingscorrectie en meer te regelen.

Grenzeloze handzaamheid: weegt slechts circa 420 gram en alle bewegende delen van de objectiefcilinder zijn zorgvuldig afgedicht voor een zorgeloze duurzaamheid.1

Beschikbaarheid en prijs

De NIKKOR Z 50mm f/1.4 is vanaf eind september 2024 verkrijgbaar voor een adviesprijs van EUR 559,-

Bekijk ook deze items