Nikon introduceert de Z6III

Nikon introduceert de full-frame hybride Z6III camera en breidt hiermee zijn veelgeprezen reeks middensegment systeemcamera’s uit. De Z6III is klein, maar krachtig. De camera bevat functies uit de Z8 en Z9 en is een flexibele creatieve powerhouse die zeer gedetailleerde foto’s en interne 6K/60P (RAW) video-opnamen kan maken.

De gloednieuwe full-frame Z6III komt met hoge prestatieniveaus en is een interessante upgrade voor fotografen en videografen die hun vaardigheden willen perfectioneren of op creatief vlak nog een stap verder willen gaan, terwijl hun set-up ultracompact blijft. Het hart van de Z6III wordt gevormd door ’s werelds eerste half-stacked full-frame CMOS-sensor, ontworpen om topprestaties te leveren maar het formaat klein te houden. In elk opzicht levert de camera ongelooflijke beeldkwaliteit en een uitmuntend dynamisch bereik en kleurechtheid.

De half-stacked sensor van de Z6III wordt ondersteund door de EXPEED 7-processor, die ook in de Z8 en Z9 zit. Deze combinatie zorgt voor razendsnelle AF-berekeningen en EVF-verversingssnelheden, evenals een indrukwekkende lichtgevoeligheid. Fotografen krijgen een consistent vloeiend beeld door de zoeker en kunnen tot 120 bps schieten zonder zich zorgen te hoeven maken over rolling shutter-vertekening. Videografen kunnen probleemloos 6K (RAW)- en 5,4K (YUV) filmopnamen rechtstreeks in de camera opnemen of detailrijke 4K UHD/60p video oversampled van 6K in-camera maken. Daarnaast kunnen zowel foto- als videografen gebruikmaken van de intelligente onderwerpdetectie van Nikon, met ononderbroken oogdetectie in de modi voor mensen of dieren. Ook kunnen gebruikers tot diep in de nacht opnamen maken dankzij het grote ISO-bereik van de sensor en de AF-gevoeligheid tot -10 LW.

De Z6III heeft ook de helderste elektronische zoeker in zijn klasse en het is de eerste systeemcamera ooit met een EVF met een breed DCI-P3 kleurengamma. Dankzij de hoge detailweergave komen zelfs de kleinste details in schaduwrijke gebieden beter tot hun recht. Zo ben je er zeker van dat alle kleuren in foto’s en video’s met precisie worden vastgelegd, met prachtige resultaten tot gevolg.

Overzicht van belangrijke kenmerken: Z6III

Half-stacked full-frame sensor van 24,5 MP: razendsnelle scansnelheden van de sensor zorgen voor volledige pixeluitlezing voor heldere, gedetailleerde beelden met een hoog dynamisch bereik en natuurgetrouwe kleuren. Het native ISO-bereik loopt van 100 tot 64.000 (uitbreidbaar tot 50-204.800).

In de camera 6K RAW-video-opnamen: Interne 6K/60P (RAW) en 5,4K/60P (YUV) opnamen. Je kunt 4K UHD/60p video oversampled van 6K in-camera maken en opnemen bij 240p (10x slow motion).

Geluid van professionele kwaliteit: De externe microfooningang van de camera kan worden gebruikt als lijningang voor geluid van professionele kwaliteit.

Heldere EVF met ultrabreed kleurengamma: met verversingssnelheden van 60 bps biedt de 4000-nit elektronische zoeker met 5.670.000 beeldpunten consistent vloeiende high-definition weergaven. Een breed (DCI-P3) kleurengamma toont levensechte kleuren zonder kleurbanden.

Tot 120 bps met AF/AE en voor-ontspan-opnamen: 120 bps (10MP DX-formaat JPEG’s) of 60 bps (24MP full-frame JPEG’s). De Z6III legt het beslissende moment altijd vast, zelfs als het moment plaatsvond nog voor de sluiter ontspande.

Topklasse AF-functies: razendsnelle AF-berekeningen zorgen voor het betrouwbaar volgen zonder onderbrekingen. Onderwerpdetectie en AF werken tot -10 LW bij foto’s en video’s.3

Krachtige vibratiereductie en focuspuntstabilisatie: 8,0 stops4 5-assige in-camera beeldstabilisatie en E-VR voor video. Scherpstelpunt VR stabiliseert het gebied rond het actieve scherpstelpunt.5

Draai- en kantelbare monitor met hoge resolutie: volledig draai- en kantelbare touchscreen monitor met 2.100.000 beeldpunten voor een duidelijk, zeer gedetailleerd beeld van het onderwerp vanuit elke hoek.

Klein, licht, sterk: weegt slechts circa 750 gram, met een weerbestendige afdichting en koudebestendigheid tot -10 C.

Twee kaartsleuven: één sleuf ondersteunt CFexpress Type B-kaarten of XQD-kaarten en de andere sleuf ondersteunt UHS-II SD-kaarten.

Optionele verticale battery grip: Nikons nieuwe battery grip MB-N14 kan worden gebruikt als grip voor verticale opnames of als tegenwicht voor zwaardere teleobjectieven, maar ook voor langere fotografiesessies.

Beschikbaarheid en prijs

De Nikon Z6III is vanaf eind juni 2024 verkrijgbaar voor een adviesprijs van EUR 2999,-.

