Nikon introduceert de NIKKOR Z 35mm f/1.4

Amstelveen, 26 juni 2024: Vandaag introduceert Nikon de NIKKOR Z 35mm f/1.4. Compact, lichtsterk en scherp, dit full-frame objectief met vast brandpunt van 35 mm legt elk moment feilloos vast. Het objectief is ideaal voor straatfotografie, reisreportages en evenementen. Ook voor video-opnamen is de NIKKOR Z 35mm f/1.4 de perfecte match. Zowel foto- als videografen profiteren van ultieme flexibiliteit om creatief te werken met natuurlijk licht. Het lichtgewicht ontwerp biedt verder grenzeloze creatieve mogelijkheden.

Weinig objectieven zijn zo veelzijdig als een lichtsterk objectief met vast brandpunt van 35 mm. De NIKKOR Z 35mm f/1.4 is het eerste Z-objectief van Nikon met een diafragma van f/1.4. Dit biedt echte flexibiliteit bij opnamen met weinig licht. Foto- en videografen kunnen met een open diafragma opnamen maken bij f/1.4 en worden beloond met een grote, prachtig zachte bokeh, perfect voor spontane portretten of foto’s van de natuur waarbij het onderwerp moet afsteken tegen de achtergrond, maar ook voor creatieve tegenlichtopnamen. Opnamen bij weinig licht zijn verbluffend helder en scherp, en kortere sluitertijden kunnen worden gebruikt om actie vast te leggen zonder dat dit ten koste gaat van de helderheid.

Of de fotograaf nu houdt van visuele composities of verhalende diepte, de beste straatfotografie ontstaat op momenten dat het niet wordt verwacht. Het NIKKOR Z 35 mm f/1.4 objectief heeft een vast brandpunt om het moment vast te leggen waarop elementen samenkomen. De autofocus reageert altijd snel, is prachtig vloeiend en stabiel. De kortste scherpstelafstand van slechts 0,27 m geeft gebruikers voldoende ruimte om een stap naar voren te doen en het beeld te vullen met scherpe opnamen van intrigerende details, of video op te nemen in kleine ruimtes. Daarnaast heeft dit full-frame objectief van 35 mm een lichtgewicht constructie en is het zorgvuldig afgedicht, wat een voordeel is voor iedereen die de vrijheid wil hebben om te verkennen wat er nog meer te vinden is, ongeacht het weer.

Zurab Kiknadze, productmanager bij Nikon Europe: “Met trots presenteren wij het nieuwe 35mm f/1.4 objectief, met een tijdloze brandpuntsafstand die erg geliefd is bij fotografen vanwege zijn veelzijdigheid en natuurlijke perspectief. Deze toevoeging aan ons assortiment full-frame Z-objectieven met vast brandpunt van Nikon is ontworpen om creativiteit te bevorderen en fotografen te helpen hun verhalen te vertellen met prachtige, expressieve beelden. Het is meer dan alleen een objectief, het is een gateway voor artistieke ontdekkingen.”

Overzicht van belangrijke kenmerken: NIKKOR Z 35mm f/1.4

Lichtsterk full-frame objectief met vast brandpunt van 35 mm: deze brandpuntsafstand van 35 mm is zeer geliefd vanwege het perspectief vanuit de menselijke blik en is perfect om het rijkdom van het leven te verkennen. Ideaal voor straatfotografie, reisreportages, evenementen en video.

Diafragma van f/1.4 voor creatieve flexibiliteit: het grote maximale diafragma geeft meer vrijheid om met het beschikbare licht te fotograferen. Maak eenvoudig opnamen met een grote, prachtig zachte bokeh of haarscherpe opnamen van slecht verlichte onderwerpen en leg actie vast zonder in te leveren op helderheid.

Snelle, betrouwbare AF: de autofocus wordt aangestuurd door Nikons snelle en nauwkeurige meervoudige scherpstelsysteem en is prachtig vloeiend en stabiel.

Klassieke perspectieven van 35 mm voor video: met het diafragma van f/1.4 kun je de scherptediepte en het bokeh nauwkeurig regelen. Focus breathing wordt onderdrukt en lineaire scherpstelling kan worden ingeschakeld voor het gecontroleerd en nauwkeurig handmatig scherpstellen.

Scherpstelling op korte afstand van 0,27 m: gezichtsuitdrukkingen, textuurdetails, bewegingen – fotografen en videografen krijgen voldoende ruimte om dichterbij te komen en het beeld te vullen.

Altijd flexibel: het licht blijven volgen terwijl het verandert? Gebruik de instelring zonder klikgeluid om soepel diafragma, ISO, belichtingscorrectie en meer te regelen.

Grenzeloze draagbaarheid: weegt slechts 415 gram en alle bewegende delen van de objectiefcilinder zijn zorgvuldig afgedicht voor een zorgeloze duurzaamheid.1

Beschikbaarheid en prijs

De NIKKOR Z 35mm f/1.4 is vanaf midden juli 2024 verkrijgbaar voor een adviesprijs van EUR 729,-.

VOETNOOT:

1Het objectief is niet in alle situaties en onder alle omstandigheden gegarandeerd stofbestendig en druipwaterdicht.

